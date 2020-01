„Starke und finanziell solide aufgestellte Gemeinde“

Igersheim.389 Seiten stark und 988 Gramm schwer – das ist der erste Haushaltsplan der Gemeinde Igersheim nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR), der in der donnerstäglichen Sitzung im Rathaus ohne Gegenstimme verabschiedet wurde. Bürgermeister Frank Menikheim bezeichnete in seiner Stellungnahme den Beschluss des Haushaltsplanes als „Königsrecht des Gemeinderates“.

Mit Blick auf Konjunktur und Steuereinnahmen müsse man konstatieren, so das Gemeindeoberhaupt, dass die Zeit vorerst vorbei sei, in der die Wirtschaft und in Folge die öffentlichen Haushalte mit beständigem Rückenwind gesegelt sind. „Zu viele Unsicherheiten und Unberechenbarkeiten hemmen die Wirtschaft und deren Investitionsbereitschaft. Die See wird also etwas rauer – oder ist es schon“, so der Igersheimer Schultes. Man soll jedoch auch nicht zu schwarz malen nach einer Dekade des Erfolges, wenn nun mal das Wachstum geringer ausfalle.

Ordentlich vorgesorgt

„Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden.“ Igersheim habe für diese Zeit und diese Bedingungen ordentlich vorgesorgt, indem wir in der Vergangenheit Schulden abgebaut und Rücklagen gebildet haben“, betonte der Rathauschef. Im Bild gesprochen könne man sagen: „Wir haben in der Zeit des Rückenwindes Ballast abgeworfen, unser Schiff leichter und wendiger gemacht und auf Vordermann gebracht“, so dass man nun auch bei etwas ungünstigeren Winden trotzdem noch gut vorankomme und auch 2020 und die Folgejahre an der Modernisierung des Gemeindeschiffs arbeiten könne.

Mit vielen Maßnahmen werde in Orte der Begegnung investiert. Auch die in den Teilorten geplanten Vorhaben zielten in die gleiche Richtung, nämlich die Ermöglichung von „niederschwelliger Begegnung“. Gleichzeitig würden aber auch die Pflicht- und Daueraufgaben nicht vernachlässigt, wie die Investitionen in Feuerwehr, Spielplätze, Kindergärten sowie Straßen- und Wegenetz bewiesen.

Für die Freien Wähler hob Fraktionschef Georg Schumann hervor, dass die Igersheimer Gemeindepolitik stets davon geprägt sei, „die Pflichtaufgaben kontinuierlich und beständig umzusetzen, um dann die Küraufgaben angehen zu können“. Was den aktuellen Haushaltsplan betreffe, zahle sich die in den letzten Jahren konsolidierende Finanzpolitik aus, die „uns jetzt Spielräume ermöglicht“. Somit stehe trotz der Kreditaufnahme die Finanzierung der Gemeinde „auf soliden Füßen“.

Damit der Gemeindezug in Fahrt komme, müssten die Schienen verlegt und die Weichen richtig gestellt werde, so Schumann in seinen Ausführungen. Hier machten Verwaltung und Gemeinderat ständig ihre Hausaufgaben. Weiterhin „lädt ein schöner Bahnhof zum Mitfahren ein“. Allerdings müsse sich die Kommune insgesamt in Schuss halten, dabei dürften natürlich die Teilorte nicht aus den Augen verloren werden. Nur wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen stimmten, würden sich die Bewohner wohlfühlen und in den Gemeindezug einsteigen.

Jeder Zug werde nur so gut unterwegs sein, wie er selbst in Technik und Organisation aufgestellt sei, setzte der Freie-Wähler-Mann seine Rede fort. „Wir sind hier strukturell gut aufgestellt und leisten gute Arbeit, was sich auch in den Zahlen des Haushalts im Vergleich zu anderen Gemeinden widerspiegelt.“ Den Zug am Laufen hielten auch die zahlreichen Ehrenamtlichen, denen ein großes Lob gebühre.

Wertvoll sei, stets genügend Kohlen im Feuer zu haben. Nur so könne sich der Zug in Bewegung setzen. Nicht viel anders sei es mit der Gemeinde. „Wenn keine ,Kohle’ mehr da sein sollte, würde auch nichts mehr laufen.“ Die Finanzen seien trotz der Kreditaufnahme geordnet, die Verschuldung steige zwar, bewege sich aber auf dem Niveau von 2015. Um vor Überraschungen sicher zu sein, sollte man Einnahmen und Ausgaben stets im Blick halten.

Und zu guter Letzt sollten die Bürger ihre Bilder von einem lebendigen Gemeindezug weiter bei Umfragen und Workshops einringen können. Denn wer sich beteiligte und mitgestalten könne, „der wird sich in unserer Gemeinde auch wohlfühlen“. Es gelte, viele Bürger dafür zu begeistern, im Gemeindezug mit Freude mitzufahren.

Das Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro zeige, dass „Igersheim eine starke Gemeinde“, begann für die CDU-Fraktion deren Vorsitzender Josef Gabel seine Worte. „Das sind wir auch, weil sich unsere Haushaltspolitik der letzten Jahre dadurch ausgezeichnet hat, dass wir die Dekade der Prosperität dazu genutzt haben, in die Infrastruktur zu investieren sowie unsere Verschuldung zu senken und gleichzeitig Rücklagen zu bilden.“ Jetzt erweise sich seine Aussage von 2015 als richtig, als „ich feststellte, dass uns diese Rücklage helfen würde, finanzielle Schwankungen oder konjunkturbedingte Einnahmeausfälle auszugleichen und künftige Investitionen zu ermöglichen“.

Die Ausgaben zum Beispiel für die Ortskernsanierung und den Umbau der Erlenbachhalle tragen laut Josef Gabel „zur Nachhaltigkeit und intergenerativen Gerechtigkeit bei“. Die Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe in der ehemaligen „Galerie“ könnte weitere Synergieeffekte mit sich bringen. Und das Geld, „das wir für die Glasfaseranbindung für die Gewerbegebiete ausgeben, ist eine absolute infrastrukturelle Notwendigkeit für unsere Unternehmen“.

Für die Zukunft der Gemeinde

„Wir befürworten diesen Haushalt trotz der erheblichen Neuverschuldung, weil die Ausgaben wesentlich zur Zukunftsfähigkeit unserer Kommune beitragen“, fuhr der Unionspolitiker fort. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung stünden viele Aufgaben und Ausgaben an. Hierbei „müssen wir das Wohl der Ortschaften im Blick haben, um der zunehmenden Landflucht entgegenzuwirken“. Gabel machte sich auch in Igersheim für eine Politik stark, die Mut brauche. Er appellierte an alle Beteiligten, künftige Investitionen auf ihre Machbarkeit und vor allem Finanzierbarkeit zu prüfen, bevor Schulden gemacht würden. Es gelte, Prioritäten zu setzen. „Wenn man Geld nicht ausgibt, was man nicht hat, nennt man das Realismus“, zitierte Gabel am Schluss den ehemaligen Stuttgarter OB Manfred Rommel. Bilder: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020