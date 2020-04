Spendenaktionen für Betriebe und systemrelevante Berufstätige

Igersheim.In Igersheim werden zwei Gemeinschafts-Projekte zu einem starken Band der Solidarität verknüpft: Spendenaktion „Dankes-Präsente für die Alltagshelden in Coronazeiten“ sowie „Gesichtsmasken made in Igersheim“. Das schreibt die Gemeindeverwaltung per Pressemitteilung.

Igersheim möchte Menschen in systemrelevanten Berufen in den nächsten Wochen Dankes-Präsente zukommen lassen – finanziert durch privaten Spenden aus Kassen, die in Geschäften im Ortskern und bei der Gemeinde stehen. Und durch Mund-Nasen-Masken, die für diese Spendenaktion von Freiwilligen genäht werden. Die Idee stammt von Gemeinderat Georg Schumann. Bei Bürgermeister Frank Menikheim und dem BürgerNetzWerk erfuhr er sofort Unterstützung.

In einigen Lebensmittelbetrieben im Ortskern, der Möhler-Apotheke sowie im Bürgerlädle stehen ab sofort Spendenkassen, in denen Privatpersonen Spenden einwerfen können. Mit diesen werden im nächsten Schritt Produkte oder Gutscheine von Igersheimer Betrieben eingekauft und damit ein „Dankeschön!“-Korb gefüllt. Jede Woche soll eine andere Einrichtung, beziehungsweise Berufsgruppe solche Dankeschön-Präsente bekommen. Lokale Betriebe werden durch den Verkauf von Waren und Gutscheinen wenigstens ein bisschen unterstützt, denn die Corona-Krise trifft sie sehr hart. Das BürgerNetzWerk koordiniert gerne die gemeinsame Spenden-Aktion, die am Dienstag, 7. April startet. Wer möchte, so die Gemeindeverwaltung, kann die Aktion auch durch Überweisung einer Spende (Stichwort „Corona-Helden“) auf eines der Konten der Gemeinde Igersheim unterstützen (Konto IBAN DE37 6735 2565 0000 0010 81 bei der Sparkasse Tauberfranken oder DE63 6739 0000 0085 0425 05 bei der Volksbank Main-Tauber). Diese Spendeneinnahmen werden ebenfalls zum Kauf von Waren oder Gutscheinen für die Dankes-Präsente genutzt.

Parallel zu dieser Aktion gab es in den letzten Tagen immer mehr politische und wissenschaftliche Empfehlungen zum Tragen von selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen – auch wenn diese nicht denselben Schutz wie medizinische Masken bieten, wie Experten immer wieder betonen. Sie dürften – korrekt angewandt – aber die Ansteckungsgefahr zumindest reduzieren und können Handhygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln und Abstandhalten als effektivste Maßnahmen gegen Ansteckung mit SARS-CoV-2 sinnvoll ergänzen. Sogar das Robert-Koch-Institut bezeichnete inzwischen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Räumen, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, als sinnvoll und als Ausdruck eines gesundheitsbewussten Verhaltens.

„Einfach sinnvoll“

Müßig, über prozentuale Schutzgrade von selbst genähten Masken zu diskutieren. Alles, was das Ansteckungsrisiko minimiert, sei einfach sinnvoll, finden die Näherinnen in den Handarbeitsgruppen des BürgerNetzwerkes . Und nähen – freiwillig und kostenfrei. Für die Spenden-Aktion zugunsten der Helden der Corona-Krise in Igersheim. Schon vor Tagen haben Martina Treptow in „Martinas Nähstüble“ und Dorothea Kurock von der BNW-Gruppe „Spaß mit Nadel und Faden“ gemeinsam mit drei Hobby-Näherinnen mit dem Nähen von Gesichtsmasken aus den vorhandenen Materialbeständen begonnen. Die ersten aus den mit 60 Grad Celsius wasch- beziehungsweise kochbaren Baumwollstoffen produzierten wiederverwendbaren Masken werden in diesen Tagen Beschäftigten mit hohem Kundenkontakt als Dankes-Geschenk angeboten.

Erste Lieferung ab Mittwoch

Ab Mittwoch, 8. April, wird dann die erste Lieferung der von den Freiwilligen genähten Gesichtsmasken über die Bäckerei Bamberger, Metzgerei Müller, Gärtnerei Dittmann, Postagentur im Bürgerlädle, Möhler-Apotheke und über die Gemeinde Igersheim (Versand) auch Privatpersonen angeboten – gegen eine Spende für die Dankes-Aktion.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn die Leute fünf Euro pro Maske in die Spendenkassen werfen. Aber wer aktuell ganz wenig Geld hat, kann auch gerne weniger geben. Die Corona-Helden selbst bekommen sie natürlich so!“, meinen Martina Treptow und Georg Schumann unisono. Eine Frage der Solidarität und Wertschätzung für die Betriebe, die die Ausgabe von Masken nun zusätzlich zu ihrem Sortiment übernehmen, ist aber, dass diese nur zusätzlich zum normalen Einkauf dort mitgenommen werden. Damit möglichst viele Menschen eine der selbst genähten Masken bekommen, hat das BNW die Betriebe darum gebeten, pro Einkauf maximal zwei Masken auf Spendenbasis auszugeben.

Es ist in der Anfangszeit mit Engpässen zu rechnen, die Masken werden in der Freizeit produziert. Die Masken können auch bei der Gemeinde Igersheim (E-Mail: buergernetzwerk@igersheim.de) bestellt werden. Wer sich als an der Spendenaktion beteiligen möchte, meldet sich per E-Mail an buergernetzwerk@igersheim.de oder per Telefon 07931/49722. Über diesen Kontakt können auch geeignete Stoffe ans BNW zur Weitergabe an die Näherinnen angeboten werden. Aktuelle Infos gibt es auf www.igersheim-aktiv.de.

