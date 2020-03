Solidarisch und kreativ durch die Krise

Igersheim.„Not macht erfinderisch“ und „Langeweile macht kreativ“: zwei Lebensweisheiten, die in Corona-Zeiten ganz besonders gelten. Igersheim will den Stillstand nutzen, um Sinn stiftende Projekte in die Familien zu tragen.

Bürgermeister Frank Menikheim gibt den Startschuss für zwei Mitmach-Projekte, die vom Bürgernetzwerk koordiniert werden. Das ist zum einen ein Malwettbewerb für Kinder bis 14 Jahre. Jede Woche gibt es ein neues Thema. Jede Woche werden aus den jeweils bis Sonntag im Rathausbriefkasten eingeworfenen bzw. ans Rathaus Igersheim per Post oder E-Mail übersandten Bildern zwei besonders schöne ausgewählt, die auf der Webseite www.igersheim.de präsentiert werden. Mitmachen können alle Kinder bis 14 Jahren. Für die Sieger gibt’s ein Gesellschaftsspiel für die ganze Familie. Die Themen des Malwettbewerbs sind vom 28. März bis 5. April: „Meine Lieblingsbeschäftigung“; vom 6. bis 12. April: „Der Frühling kommt“; 13. bis 19. April: „Mein Lieblingsort in Igersheim“ und „20. bis 26. April: „Meine Familie“.

Außerdem gibt es ein digitales Mitmach-Buchprojekt unter dem Titel: „So war’s, als nichts mehr ging…“. Aus Bürgerkreisen entstand die Idee für diesen Schreibwettbewerb, ein Mehrgenerationen-Geschichten-Buch, in dem das individuelle Erleben der Beschneidung von Rechten und Freiheiten, von Not in gefahrvollen Zeiten Thema ist – und zwar aus der Sicht von Igersheimer Familien.

Großeltern, die noch Krieg und Nachkriegszeit erlebt haben, können ihren Kindern und Enkeln erzählen, wie sie diese Zeit erlebt haben. Auch damals durften Kinder nicht mehr in die Schule. Hamsterkäufe, Lebensmittelknappheit, Ausgangssperren sind alten Menschen oft noch in Erinnerung. Wie haben sie solche Zeiten im Vergleich zu den aktuellen coronabedingten Einschnitten erlebt?

In Telefonaten oder durch Austausch per Briefen oder Internet können solche Familiengeschichten auch auf räumliche Distanz gemeinsam von Großeltern, Eltern und Kindern geschrieben werden. So bleiben die Generationen trotz coronabedinger Distanz digital und telefonisch in Kontakt und tragen durch ihre individuellen Geschichten zu einem gemeinsamen Buchprojekt der Gemeinde bei. Die Geschichten der Jungen stehen in diesem Projekt denen der Großeltern gegenüber, bzw. werden als gemeinsame Familiengeschichte erzählt. Bürger des Ortes erzählen erlebte Geschichten und Eindrücke von Igersheimer Familien über Zeiten, in denen durch Krieg oder wie jetzt durch die Pandemie alles anders wurde. Enkel, Kinder, Großeltern erzählen sich per Telefon, Brief oder Internet, wie sie solche bedrohlichen Zeiten aktuell erleben oder früher erlebt haben. Das Bürgernetzwerk wird – sofern genügend qualifizierte Beiträge von Familien eingehen – die bis zu den Sommerferien eingehenden Geschichten in einem Buchprojekt bündeln, das später auch über den Buchhandel erhältlich sein soll. Gerne können auch Fotos mitgeschickt werden.

Am Buchprojekt teilnehmen können Jugendliche, Eltern oder Großeltern, die gemeinsam oder teilweise in Igersheim leben. Geschichten, die woanders spielen, werden als „auswärtige Geschichten“ gekennzeichnet, die aber über die Familien nach Igersheim hineinwirken. So entsteht ein Mehrgenerationen-Schreibwettbewerb für Familien. Alle für den Buchdruck ausgewählten Geschichten werden mit einem Buchgutschein belohnt. Außerdem stellt das Team der Offenen Jugendarbeit zurzeit auf www.buergerhaus-igh.de und seinen Facebook- und Instagram-Seiten interessante Ideen und Tipps gegen den Corona-Blues vor.

Informationen zu allen Mitmachprojekten gibt es unter www.igersheim.de.

Das BürgerNetzWerk gibt Tipps zum Schreiben der Familien-Geschichten auf www.igersheim-aktiv.de und sammelt nun die bis zu den Sommerferien per E-Mail an heim@igersheim.de eingehenden Beiträge. Alle für den Buchdruck ausgewählten Geschichten werden mit einem Essensgutschein für Igersheimer Restaurants belohnt: – einzulösen nach der Pandemie, wenn alle Generationen sich wieder gefahrlos treffen können.

Die Koordinatorin des Bürgernetzwerks, Ingrid Kaufmann-Kreußer, Telefon 07931/497-0, E-Mail: buergernetzwerk@igersheim.de, ist Ansprechpartnerin im Rathaus für diese Gemeinschaftsprojekte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020