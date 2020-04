Sitzgelegenheit mit Motorsägenhilfe geschaffen

Bernsfelden.Der „Südostpark“ in Bernsfelden ist ein gerade in den Sommermonaten beliebter Treffpunkt, direkt am Maßbach gelegen. Dort kommen sich Bewohner zusammen, um ein Schwätzchen zu halten oder Wanderer/Radfahrer machen dort eine Pause. Das in Eigenregie der Ortsgemeinschaft hergerichtete Areal erfuhr jetzt eine Auswertung, indem eine neue Sitzbank dort aufgestellt wurde. Das Besondere: Sie wurde komplett mit Hilfe einer Motorsäge hergestellt – und kann fortan benutzt werden. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020