Schwelbrand schnell unter Kontrolle

Igersheim.Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 12.40 Uhr, in der Goldbachstraße in Igersheim. Starker Rauch drang aus einer angrenzenden Garage eines Wohnhauses, so dass die Goldbachstraße während der Löscharbeiten gesperrt werden musste. Die Brandursache war vermutlich eine Lampe in der Garage, die aufgrund von Bauarbeiten aufgestellt war. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bild: Hellstern

