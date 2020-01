Schneller Einsatz der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Schnell und erfolgreich verlief ein Feuerwehreinsatz in der Harthäuser Straße in Igersheim. Ein Wäschetrockner war in Brand geraten.

Igersheim. Es war ein schneller und erfolgreicher Feiertags-Einsatz für die Igersheimer Feuerwehr. Personen waren zum Glück nicht gefährdet, als am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Waschküche eines Hauses in der Harthäuser Straße ein Brand ausbrach.

...