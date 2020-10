Schilder für die Kreuzung?

Igersheim.An der Kreuzung Bahnhofstraße/Bad Mergentheimer Straße hat sich die Verkehrsführung geändert. Vom Möhlerplatz kommend, muss in der Bad Mergentheimer Straße die Vorfahrt beachtet werden. Der Gemeinderat regte an, beim Landratsamt nachzufragen, ob hier nicht doch eine entsprechende Beschilderung möglich wäre, was bislang abgelehnt wurde. Bürgermeister Frank Menikheim versprach, dass mit der Kreisbehörde nochmals Kontakt aufgenommen werde. Bild: Klaus T. Mende

