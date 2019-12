Satirischer Blick zurück

Igersheim.Für die schöne Igersheimer Tradition einer satirischen Jahresrevanche konnten die Igersheimer das Kabarett-Duo „ONKeL fISCH“ gewinnen. Die Turbo-Kabarettisten blicken am Donnerstag, 19. Dezember. ab 19.30 Uhr in Igersheim zurück auf das zu Ende gehende Jahr - mit dem Wichtigsten, bzw. Witzigsten aus 2019.

Adrian Engels und Markus Riedinger alias“ ONKeL fISCH“ feiern die unfassbaren Sternstunden 2019. Dazu Antworten auf die Fragen des Jahres: Warum fahren beim Brexit die Briten stur auf der falschen Seite? Wie kam es zu Ursula Von der Leyens Wechsel von der Gorch Fock in die Kapitänskajüte Europas? Wann genau feuerte Donald Trump sein eigenes Gehirn? Schwänzte Kevin Kühnert für Fridays For Future die Schule?

Vielen SWR3-Hörern sind die Beiden mit ihren Wochenrückblicken bekannt. Von der Kurzstrecke fürs Radio geht’s am Ende des Jahres auf lange Tour durch die Republik. Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt.Seit 1994 sind Engels und Riedlinger als Kabarett-Duo unterwegs, drei Programme wurden im Fernsehen aufgezeichnet. Platzkarten für „ONKeL fISCH blickt zurück“ am 19. Dezember 19.30 Uhr im Kulturkeller gibt es im Rathaus Igersheim sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Weil die Igersheimer mit „ONKeL fISCH“ auf das Ende eines für Igersheim doch ganz guten Jahres zusteuert und Weihnachten vor der Tür steht, verlost die Gemeinde unter allen Besuchern am 19. Dezember 2x2 Kulturgutscheine für 2020.

