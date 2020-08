Radler treffen sich zur Ausfahrt

Igersheim.Seit ein paar Monaten treffen sich in Igersheim Rennradler wieder zu gemeinsamen Ausfahrten. Wöchentlich rollen die Pedaleure jeweils bis zu 2,5 Stunden durch die Region. Inzwischen wurde auch bereits eine Sonntagsfahrt durchgeführt.

Die Route führte über Röttingen, Rothenburg, Bossendorf nach Oberrimbach zur Pause. Anschließend ging es weiter über Wolkersfelden und Oberstetten zurück nach Igersheim bei einer Gesamtdistanz von rund 100 Kilometern.

Am Dienstag, 25. August, trifft man sich um 17.45 Uhr am Bahnübergang in Igersheim, um etwa zwei Stunden in die Pedale zu treten. Neulinge sind jederzeit willkommen.

