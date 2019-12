Projekt abgelehnt

Bernsfelden.Einstimmig lehnte der Igersheimer Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung im laufenden Jahr in Bernsfelden den An- und Umbau eines bestehenden Wohnhauses zur Schaffung von zwölf Wohneinheiten für Senioren in der Igersheimer Mühlgasse in der vorliegenden Form ab. Prinzipiell findet das Gremium es gut, wenn sich jemand bereiterklärt, innerörtlich nachzuverdichten. Doch in diesem Fall gebe es zu viele Ungereimtheiten – so der einhellige Tenor im Gemeindeparlament.

Einiges moniert

Die Räte argumentierten, dass sie sich mit der Parkplatzsituation in der ohnehin beengten Mühlgasse nicht anfreunden könnten. Einerseits seien es zu wenig geplante Stellplätze für das Dutzend Wohneinheiten, andererseits seien die vorgesehenen zu schmal ausgelegt.

Ebenfalls moniert wurde der Umstand, dass es deutliche Überschreitungen bei der Gebäudehöhe und bei der Baugrenze gebe. Kritisch äußerte sich das Gremium auch dahingehend, ob es sich bei dem Projekt ausschließlich um Seniorenwohnungen handle. Im Rat wurde davon gesprochen, dass die Sache „nicht rund“ sei und „das Ding hier nicht reinpasst“. Zudem sei in der Zwischenzeit auch die konkrete Einwendung einer Nachbarin bei der Verwaltung eingegangen sei.

Nicht nachzuvollziehen

Nicht nachvollziehen wollte der Igersheimer Gemeinderat, dass das Kreisbauamt prinzipiell in der Umsetzung der Maßnahme keinerlei Probleme sehe. Man wolle sich nicht über Recht und Gesetz stellen, doch dem Gremium müsse es gestattet sein, sein Veto einzulegen, wenn ihm etwas nicht zusage – und dies sei in diesem Fall zutreffen.

Befragt, wie es denn jetzt weitergehe, meinte einer der Investoren gegenüber unserer Zeitung: „Damit ist ,Leader’ und das Projekt gestorbnen.“

