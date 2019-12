Neues Leitbild weist den Weg in die Zukunft

Igersheim.Stillstand ist bekanntlich Rückschritt – und so nahmen die Igersheimer das Heft des Handelns einmal mehr in die Hand. 2019 war erneut geprägt von Highlights, die dafür sorgen, dass sich die ganze Gemeinde fit macht für die Zukunft.

Für Bürgermeister Frank Menikheim ist es an der Zeit, innezuhalten und zumindest mal eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen über das, was wieder umgesetzt wurde. Hier nennt der Schultes an vorderster Front „die Herstellung der Barrierefreiheit des Bahnsteigs am Bahnhof Igersheim sowie die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes“ – ein Projekt, das sich sehen lassen könne und um das Igersheim vielleicht von anderen auch etwas beneidet werde. In jedem Fall sei das „Eingangstor“ Igersheims wieder ansehnlich gestaltet, so der Tenor vieler zufriedener Bürger.

Frank Menikheim versteht es, im Einklang mit Verwaltung und Gemeinderat, hervorragend, die verschiedenen Fördertöpfe anzuzapfen, um zusätzliche Gelder für kommunale Bauprojekte zu akquirieren. So auch in Sachen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Harthausen einschließlich Herstellung der Barrierefreiheit. Hier wurden mehr als 800 000 Euro investiert, um die Einrichtung zeitgemäß und nach modernsten Gesichtspunkten auszustatten. Von diesem Vorhaben hat im Übrigen auch der darunter liegende Kindergarten profitiert, der jetzt auch bequem mit dem Kinderwagen zu erreichen ist.

Überhaupt hat die Gemeinde Igersheim sehr viel für ihre jüngsten Bewohner und deren Eltern übrig. Denn auch in der ehemaligen Galerie im Obergeschoss der Erlenbachhalle wurde damit begonnen, einen neuen Kindergarten zu bauen.

Als weiteres Plus sieht der Rathauschef den Umstand, dass inzwischen sämtliche Ortschaften der Gesamtgemeinde Igersheim einschließlich der Weiler flächendeckend mit schnellem Internet versorgt sind.

Ein bedeutender Augenblick in den zu Ende gegangenen zwölf Monaten war nach Ansicht von Frank Menikheim die Verabschiedung eines Leitbildes einschließlich neuem Logo und Erscheinungsbild. Damit hebe sich die Taubertalkommune noch besser von den umliegenden Gemeinden ab, was sich nicht zuletzt auch in den Bereichen Tourismus und Marketing positiv auswirken soll.

Umfangreich seien auch die vorbereitenden Arbeiten und die Schaffung aller Voraussetzungen (Planung, Finanzierung, rechtliche Voraussetzungen) für städtebauliche Maßnahmen im Ortskern, also für Aufwertung und Gestaltung Mergentheimer Straße und Möhlerplatz, für neues Parken in der Ortsmitte einschließlich Bau 6-Familien-Wohnhaus sowie für die Etablierung eines Gastronomiebetriebes.

„Alle genannten Maßnahmen dienen der Modernisierung der Gemeinde und machen sie fit für die Zukunft. All dies trägt dazu bei, dass Igersheim auch in Zukunft eine hoch attraktive Wohngemeinde sein wird“ so das Fazit des Bürgermeisters, der sich darüber freut, dass sich die „Igersheimer Impulse“ zum Aushängeschild der Gemeinde mausern und auch darüber hinaus große Namen angelockt werden. Wolfgang Bosbach, Wolfgang Grupp, Bibiana Steinhaus, Knut Kircher, Lutz Wagner oder Klaus Fischer waren zum Beispiel 2019 vor Ort.

