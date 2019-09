Neues Gemeinde-Logo auf den Weg gebracht

Igersheim.Bei vier Enthaltungen brachte der Igersheimer Gemeinderat das von der Steuerungsgruppe „Leitbild“ vorgeschlagene neue Gemeinde-Logo auf den Weg, das am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Erlenbachhalle im Rahmen einer Bürgerinformation offiziell vorgestellt wird.

Kunterbunter Baum

Das neue Logo ist ein kunterbunter Baum, dessen Stamm ein schwarzes I ist, aus dem fünf bunte Wurzeln (für die fünf Ortsteile) in den Boden gehen. Und darunter steht in großen Lettern „Igersheim – unser Lebensmittelpunkt“. „Das Logo soll die innere Befindlichkeit, die Haltung der Gemeinde widerspiegeln, das, was die Gemeinde besonders macht“, so Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag.

„Besonders wichtig“

Diese „Haltung“, die Werte und Handlungsfelder, „die uns besonders wichtig sind, wurden in der Vergangenheit noch nie so detailliert herausgearbeitet wie in den letzten Jahren“, so der Schultes weiter. „Deshalb halten wir den Zeitpunkt, ein Logo aus diesen Entwicklungsschritten herzuleiten, geradezu für ideal“. Alexander Gaab von der Firma PS:AG stellte das künftige Logo vor. Die Gemeinderäte bewerteten das neue Logo insgesamt als positiv ein und zeigten sich überzeugt, dass „sich die Bürger damit identifizieren können“ (Marcus Rügamer).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.09.2019