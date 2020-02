Neuer Kindergarten heißt „Artikus“

Es tut sich einiges an der Erlenbachhalle. Der Umbau der ehemaligen „Galerie“ zum neuen Kindergarten macht sichtbar Fortschritte. Einstimmig vergab das Gremium den Namen „Artikus“.

Igersheim. Ohne Gegenstimme votierte die Bürgervertretung im Sitzungssaal des Rathauses dafür, die Einrichtung künftig unter dem Namen „Artikus“ zu führen. Bei der Auswahl des Namens habe man sich durchaus Gedanken gemacht, führte Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag aus: „ART“ stehe für Kunst und Theater, „I“ für Igersheim, „K“ für Kultur, „U“ für und und „S“ für Sport und Sprache.

In vollem Gange

Die Arbeiten in den Räumlichkeiten, so der Schultes, seien in vollem Gange, nachdem die Personalgewinnung bereits im abgelaufenen Jahr durchgeführt und abgeschlossen worden sei. Die künftige Leiterin Carolin Sackmann habe mit ihrer Mitarbeiterin Anja Bayerbach den Namensvorschlag unterbreitet und gleichzeitig ein entsprechendes Logo gestaltet, das man nun technisch umsetzen lassen wolle.

Anfang April beginnt die umfassende Sanierung der Erlenbachhalle. Die dafür erforderlichen Rückbauarbeiten waren vom Architekturbüro Elsner ausgeschrieben worden. Die Arbeiten hierfür wurden vom Rat zum Angebotspreis von 49 965,03 Euro an die Firma Aeckerle Holzbau aus Lauda-Königshofen vergeben. Für die Sanierung der Halle, so Frank Menikheim, seien Gesamtkosten von etwa 2,8 Millionen Euro errechnet worden. Aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ sei ein Zuschuss über 903 000 Euro zugesagt worden. Darüber hinaus erhoffe man sich weitere 360 000 Euro Finanzhilfe aus dem Ausgleichsstock.

Der Gemeinderat vertagte einstimmig den Punkt, wonach die Gemeinde Igersheim dem „gemeinsamen Gutachterausschuss Main-Tauber-Süd bei der Stadt Bad Mergentheim“ im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung beitritt. Es gebe noch Gesprächsbedarf, so der Tenor im Gemeindeparlament.

Neuer Gutachterausschuss

Der Gutachterausschuss setzt sich in Zukunft wie folgt zusammen: Vorsitzender: Wolfgang Imhof, stellvertretender Vorsitzender: Willi Hauser, weitere Gutachter: Heinz Gehringer, Jörg Schweizer, Jürgen Wetzel, Wolfgang Betz, Gutachter der örtlichen Finanzbehörde: Roswitha Fritzenschaft, Klaus Bolze.

Auf den Weg gebracht wurde das Projekt „Neues Parken in der Ortsmitte“. Hier ging es im Besonderen um die Vergabe von Abbrucharbeiten in der Bad Mergentheimer Straße. Den Auftrag erhielt die Haaf Firmengruppe aus Gaubüttelbrunn zum Preis von 39 439,68 Euro. Zwischen Mühlgasse, Bad Mergentheimer Straße und Möhlerplatz sollen öffentliche Parkplätze entstehen. Zudem errichtet ein Investor in diesem Bereich ein 6-Familien-Haus. Dazu müssen die Gebäude Bad Mergentheimer Straße 10 und Mühlgasse 1 abgebrochen werden.

Abschließend ließ der Rathauschef die Räte noch wissen, dass aus dem ELR-Förderprogramm knapp 460 000 Euro nach Igersheim fließen werden. Zudem hätten sich die Stromkosten nach der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED von 2017 zu 2019 halbiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020