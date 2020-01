Nachwuchs benötigt mehr Plätze

Igersheim.Ohne Gegenstimme nahm der Igersheimer Gemeinderat die Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten zur Kenntnis.

Trend zeichnete sich ab

Wie Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag ausführte, könne die Gemeinde derzeit insgesamt 181 Plätze für Kindergarten- und Kleinkinder anbieten (plus eins gegenüber dem Vorjahr). Im Kindergartenjahr 2019/20 gebe es nach derzeitigen Stand 198 Kindergartenkinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, 2018/19 seien es dagegen lediglich deren 184 gewesen. „Diese Entwicklung zeichnete sich bereits in den letzten Jahren ab, so dass die Neueinrichtung eines Ganztageskindergartens in der ehemaligen ,Galerie’ dringend erforderlich ist, zumal im Kiga-Jahr 2020/21 diese Zahl voraussichtlich sogar auf 211 Kinder ansteigt“, ließ der Rathauschef das Gremium weiter wissen.

Nahezu ausgereizt

Die Kapazitäten seien überall nahezu ausgereizt, es könnten nur noch wenige Restplätze an Interessenten vergeben werden. Deswegen sei es ratsam, weiterhin keine auswärtigen Kinder mehr aufzunehmen – oder dies im Härtefall abzuwägen.

Für die Krippe im Pfarrgartenweg habe es sich längst gelohnt, die Betreuungszeiten von sechs auf sieben Stunden auszuweiten. Im Kinderhaus „Kunterbunt“ sei, so Menikheim, die Regelgruppe in eine VÖ-Gruppe umgewandelt worden. St. Martin sei im kommenden Kindergartenjahr ebenso voll ausgelastet wie die Einrichtung in Harthausen, die auch von Kids aus Neuses und Bernsfelden besucht werde. In St. Michael werde ein Inklusionskind betreut, die Auslastung sei insgesamt als gut zu bezeichnen. Bliebe noch der Waldkindergarten, der sich sehr gut etabliert habe und auch weiterhin voll belegt sei.

