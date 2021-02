Mit Drogen hinterm Steuer

Igersheim.Eine 32-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen, weil sie am Donnerstagnachmittag ohne Führerschein dafür mit Betäubungsmitteln im Körper am Steuer eines Autos angetroffen wurde. Der Wagen der Frau fiel einer Streife gegen 16 Uhr auf einer Kreisstraße bei Igersheim auf und wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei kam bei den Polizisten der Verdacht auf, dass die Frau Rauschmittel konsumiert haben könnte, weshalb sie einem Vortest unterzogen wurde. Da dieser positiv auf THC reagierte, musste die Frau zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Ihren Führerschein konnte die Frau nicht abgeben, da dieser bereits in der Vergangenheit eingezogen worden war.

