Michael Najjar fliegt als erster Künstler ins All

Harthausen.In der Wittenstein Innovationsfabrik in Igersheim-Harthausen ist die Ausstellung „Beyond the horizon“ des Künstlers und zukünftigen Astronauten Michael Najjar zu sehen. Gezeigt werden, im Foyer und im ersten und zweiten Obergeschoss, insgesamt 20 großformatige Foto- und Videoarbeiten des Künstlers. Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „New Space Industry“.

Eine „Hommage“ an die erste Mondlandung vor 50 Jahren sei sein Werk „lunar explorers“. Das dreigeteilte Werk zeigt die zwölf Apollo-Astronauten, wie sie auf der Mondoberfläche spazieren, arbeiten und Experimente durchführen. Es ist wohl auch das auffälligste Ausstellungsstück in der Wittenstein Innovationsfabrik. Der Künstler Najjar gelangte an bislang unverarbeitetes NASA-Bildmaterial der sechs Apollo-Missionen und verarbeitete es geradezu mystisch-anmutend im dreigeteilten Altarformat.

„Lunar explorers“ ist eines seiner jüngsten Werke. Das ist dem Künstler anzumerken. Najjar schwärmt: „Die Mondlandung war ein so unglaublich inspirierendes Ereignis, weil sie gezeigt hat, dass Menschen scheinbar unmögliche Unternehmungen vollbringen können.“

Michael Najjar ist nicht nur Künstler, er gehört zu den Galactic Pioneer Astronauts und wird mit dem Spaceship Two als erster Künstler ins All fliegen.

In seinen Werken setzt er sich auf kritische Weise mit den technologischen Entwicklungen auseinander, die das frühe 21. Jahrhundert bestimmen und verändern. Michael Najjars künstlerisches Schaffen bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Forschung und Kunst. Realistische Elemente verknüpfen sich in seinen Bildern mit virtuellen Welten und Fiktionen.

Analoge Fotografie, digitale Bildbearbeitung und computergenierte Bildelemente verschmelzen zu einer neuen Ausdrucksform.

Die Ausstellung in der Wittenstein Innovationsfabrik kreist speziell um den technologischen Fortschritt in der Weltraumfahrt, der die Zukunft womöglich entscheidend verändern wird.

Die Herangehensweise des Fotokünstlers Najjar ist so akribisch wie vielfältig: So fotografierte er beispielsweise auf dem ersten privaten Weltraumbahnhof „Spaceport America“ in der neu-mexikanischen Wüste und an Europas Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch-Guayana. In China hatte er das Privileg, das größte astronomische Radioteleskop der Welt zur Suche fremden Lebens fotografisch zu erfassen. Es ist normalerweise für Fotografen nicht zugänglich.

In einem anderen Werk visualisierte er den Weltraumschrott, der die Erde mittlerweile umkreist, auf beängstigend ästhetische Weise.

„Spiel mit Realitiät und Fiktion“

Seinem Selbstportrait beim Kosmonautentraining in einem so genannten Hydrolab in Russland wiederum fügte er digital die Erde hinzu: Der Blick auf die blaue Kugel durch ein Bullauge spielt wiederum mit dem Verhältnis von Realität und Simulation.

Oder er interpretiert ikonische klassische Gemälde wie „Das Eismeer – Die gescheiterte Hoffnung“ von Casper David Friedrich neu: Das Gemälde, zeigt ein zwischen Eisschollen zerquetschtes Expeditionsschiff und gilt als kunstgeschichtliche Inkarnation menschlichen Scheiterns. Bei Najjar wird es zur digitalen Rekomposition bestehend aus einer Vielzahl von Einzelaufnahmen des 2014 bei einem Testflug abgestürzten Raumgleiters von Virgin Galactic.

Die Ausstellung umfasst neben 20 großformatigen Fotoarbeiten auch die Videoinstallation „terraforming“.

Das rund zehnminütige Video kombiniert Filmaufnahmen des Künstlers mit Marslandschaften. „terraforming“ thematisiert im visuellen Dialog das Paradoxon, den Mars in eine für Menschen bewohnbare Umgebung zu verwandeln, wobei der Heimatplanet Erde durch identische Technologien und deren Auswirkungen in einen zunehmend unbewohnbaren Ort verwandelt wird.

In einer einstündigen Podiumsdiskussion gesellten sich zum Künstler Michael Najjar, Prof. Dr. Eckard Minx (Vorsitzender des Vorstands der Daimler und Benz Stiftung), Prof. Dr. Reinhard Hüttl (Vorstandsvorsitzender Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungszentrum) sowie Klaus Hamacher (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt). Moderiert wurde die Runde vom Kurator, Dozent, Autor und Künstler Lukas Feireiss. Kunst und Technik schließen sich nicht aus: Minx wies auf die gegenseitige Inspiration von Künstlern und Ingenieuren hin. Im Laufe der Menschheitsgeschichte habe die Kunst auch die Wissenschaft beeinflusst. Kunst könne berühren. Die ersten Fotos der Erde von Mondreisenden habe die „Verletzlichkeit“ der Erde gezeigt. Durch den „verfremdeten Blick auf die Erde“ und den „Abstand“, nehme der Betrachter eine „Overview Position“ ein. Der Mensch wird zum Nachdenken angeregt. Die künstlerischen Fotos können so Spuren und Effekte bei den Menschen auf der Erde hinterlassen. Anja Öttl

