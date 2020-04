Mehrfacher Überschlag

Igersheim.Zwei leicht verletzte Personen und ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Peugeot sind das Endergebnis eines Wildunfalles am frühen Samstagmorgen bei Igersheim. Gegen 3.40 Uhr fuhr der 26-jährige Fahrer eines Peugeot 206 mit seinem 22-jährigen Beifahrer von Reisfeld in Richtung Igersheim als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Vermeintlich aus einem Reflex heraus versuchte der Fahrer dem Reh auszuweichen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto, welches sich in der Folge mehrfach überschlug. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien, verletzten sich jedoch durch den Unfall leicht. An dem verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. pol

