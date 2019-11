Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse

Harthausen.Der Weihnachtsmarkt in Harthausen findet am Samstag, 24. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 25. November, ab 13.00 Uhr statt. Und das traditionsgemäß in den Werkstatträumen der „Alten Wagnerei“ vom Mitinitiator des ersten Weihnachtsmarktes, Josef Popp.

All jene, die sich bislang noch nicht für ein Weihnachtsgeschenk entscheiden konnten, werden unter dem reichhaltigen Angebot in der „Alten Wagnerei“ etwas finden. Denn die Aussteller bieten nicht nur jede Menge handwerkliche und kunsthandwerkliche Arbeiten an, es werden auch Artikel für den Haushalt angeboten. Hausherr Josef Popp zum Beispiel zeigt sein ganzes Sortiment an Holzarbeiten wie Back- und Schneidebretter, Brotkörbe und diverse Weihnachtsdeko aus Holz.

Reinhold Haun hat Holzarbeiten zur Dekoration und zum Gebrauch für innen und außen in seinem Angebot. Hobbyschnitzer Robert Landwehr ist bekannt für seine Krippen mit und ohne Figuren, für Weihnachtspyramiden, Lichterbögen und weitere Laubsägerarbeiten. Paul Geigers Ausstellungspalette umfasst Brennerei- und Imkerei- Erzeugnisse. Die Besucher erfahren bei ihm auch alles über die Herstellung der Bienenprodukte und die hohe Kunst der Brennerei. Der Weihnachtsmarkt, der am Samstagmittag und am späten Sonntagnachmittag von den Harthäuser Jungmusikern musikalisch umrahmt wird, bietet also jede Menge Geschenkideen. Jeweils nach den musikalischen Beiträgen wird sich der Nikolaus die Ehre geben, und am Sonntag haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich im Basteln zu üben.

Der SV Harthausen und der Frauenbund sorgen für das leibliche Wohl. Es ist also alles vor - und zubereitet für den Harthäuser Weihnachtsmarkt in der „Alten Wagnerei“ habe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019