Kulturdenkmäler wurden umfassend renoviert

Der Heimatverein „Messklingenschlapp“ machte sich einmal mehr um die Bildstöcke auf Gemarkung Igersheim verdient. Sieben weitere sind in letzter Zeit umfangreich renoviert worden.

Igersheim. Bildstöcke und Wegkreuze sind steinerne Zeitzeugen eines Frömmigkeits- und Kulturlebens früherer Zeit. Hinter jedem einzelnen verbirgt sich eine ganz persönliche Geschichte. Im Bereich der Gesamtgemeinde Igersheim sind mehr als 60 davon zu finden. Deren sieben weitere erstrahlen jetzt in neuem Glanz, wie der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins, Georg Jetziger, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betont. Es gebe allerdings noch gut ein Dutzend weiterer dieser Denkmäler, an denen ebenfalls dringend Hand angelegt werden müsse, um sie vor dem Verfall zu retten.

Gewisse Routine

Der Igersheimer Steinmetz Wolfgang hat bereits eine gewisse Routine, was die Renovierung dieser Kulturgüter angeht. Ebenso wie die Mitarbeiter der Firma Baumann in Röttingen, ist er an vorderster Front mit dabei, wenn es darum geht, Bildstöcke und Wegekreuze von Grund an zu erneuern.

Georg Jetzinger und seine zahlreichen Mitstreiter im Igersheimer Heimatverein „Messklingenschlapp“ wissen solch einen Einsatz sehr zu schätzen. Solche Projekten könnten nur deshalb erfolgreich umgesetzt werden, so der Historiker weiter, weil sein Verein von mehreren Seiten tatkräftig unterstützt werde. Dazu gehörten weiter die Manfred-Schaffert-Stiftung, die Gemeinde Igersheim mit dem Bauhof sowie das Förderprogramm „Leader“.

Insgesamt seien in die Sanierung dieser sieben Bildstöcke rund 42 000 Euro geflossen. „Leader“ habe die Vorhaben mit 18 600 Euro unterstützt, „wofür wir sehr dankbar sind“, findet Georg Jetzinger lobende Worte.

Mosaikstein im Denkmal-Septett

Das letzte Denkmal dieses Septetts, das jetzt wieder aufgestellt wurde, war jener Bildstock der Familie Kreuser von 1806 im Gemeindeteil Neuses. Oberhalb der St.-Antonius-Kirche hat dieser seinen neuen Platz gefunden, nachdem er zuvor lange Zeit in der Igersheimer Straße gestanden hatte.

Georg Jetzinger und seine Mitstreiter freuen sich über jedes Stück Kultur, das hergerichtet worden sei. Nicht erfreut sind die Mitglieder des Heimatvereins hingegen über einen Bildstock in Bernsfelden an der Ösfelder Straße, der vor wenigen Tagen vermutlich durch Unachtsamkeit eines Fahrzeuglenkers stark beschädigt, wodurch ein Schaden von etwa 7000 Euro war (wir berichteten). Vielleicht meldet sich der Verursacher noch, denn ansonsten bleibt der Heimatverein auf den gesamten Kosten sitzen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020