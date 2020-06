Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bernsfelden.Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer aus dem benachbarten Landkreis Würzburg bei einem Verkehrsunfall auf der B 19 nahe des Igersheimer Teilorts Bernsfelden am Mittwoch gegen 8.30 Uhr. Ein Pkw-Lenker, der aus der K 1001 auf die B 290 einbiegen wollte, übersah den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war. Der Wagen touchierte den Motorradfahrer, der in Folge dessen auf der Straße zu Fall kam. Dabei wurde er zum Glück nur leicht verletzt. Im Einsatz waren ein Notarzt sowie ein Rettungswagen, ebenso vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Igersheim. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020