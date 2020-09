Kindertheater findet statt

Igersheim.Die Gemeinde Igersheim sagt die Stand up-Comedy-Veranstaltung mit Sascha Korf am Sonntag, 13. September ab. Im Vorverkauf konnte nicht die erforderliche Mindestanzahl an Karten verkauft werden, um diese rasante Impro-Comedy-Show „Denn er weiß nicht, was er tut“ mit der nötigen Interaktion des Publikums spielen zu können.

