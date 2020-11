Kinder und Jugendliche gesucht

Igersheim.Sternsinger aus Igersheim sind auch in Corona-Zeiten ein Segen: Unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern soll die Sternsingeraktion starten – auch in Corona-Zeiten (unter Beachtung aller Hygiene- und Schutzverordnungen)

„Eure große Mithilfe ist wieder gefragt. Zahlreiche Waisenkinder warten wie jedes Jahr, dass wir für Essen, Schulgeld, Medizin, für ihr Überleben sorgen. Einen Tag müsst ihr opfern, dann können wir zahlreichen armen Kindern helfen“, werben die Verantwortlichen. „Macht mit beim Sternsingerlaufen am Mittwoch, 6. Januar 2021“, heißt es weiter. Interessierte sollten sich bis spätestens 28. November – aufgrund der Lage nur per Telefon – bei Inge Dallmann unter 07931/41365 oder per Email an die Adresse sternsinger.igh@gmail.com wenden. Am besten sei es, die Teilnehmer finden sich schon, wenn möglich, im Voraus zu dritt für eine Gruppe zusammen. Dringend benötigt werden auch Jugendliche und Eltern, die die Sternsinger auf ihren Wegen begleiten. pm

