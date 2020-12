Igersheim.„Der IgersWein ist da!“ – das teilt der junge Igersheimer Bürgerweinbergs-Verein „IgersWein“ in einer Pressemitteilung erfreut mit. Weiter heißt es: Pünktlich zum Weihnachtsfest ist der Jungfernjahrgang vom Igersheimer Bürgerweinberg fertig geworden.

Die Mitglieder von „IgersWein“ haben viel Herzblut in die Pflege der Reben gesteckt „und am Ende ist ein tolles Produkt in der Flasche gelandet“: Der Regent hat Auslese-Qualität und der Muscaris wurde als Süßwein ausgebaut.

Kraftvoller Tropfen

Jeder kann sich nun selbst von der Qualität überzeugen und zum Festmahl einen kraftvollen Rotwein reichen.

Das Dessert könnte dann ein charaktervoller Muscaris begleiten. „Sicherlich ist ’IgersWein’ auch eine tolle Geschenkidee für alle, die lokale Produkte fördern möchten. Wir von ’IgersWein’ freuen uns außerordentlich, nach über 100 Jahren wieder Igersheimer Wein für die Bürger zugänglich zu machen“, sagt Andreas Berns, Vorsitzender des Vereins.

Die „IgersWein“-Mitglieder konnten ihren „Fleißwein“ bereits beziehen, die verbleibenden Flaschen des Jungfernjahrgangs gehen nun in den allgemeinen Verkauf.

Bevor der Wein aber im Igersheimer Bürgerlädle zu haben sein wird, kann dieser am kommenden Samstag von 10 bis 12 Uhr bei einem Sonderverkauf in der Mühlgasse 19a in Igersheim zum Preis von 9,50 Euro pro Flasche erworben werden.

Zu beachten ist: Es kann nur mit Bargeld bezahlt werden und die AHA-Regeln sind natürlich einzuhalten. pm

