Igersheimer Wald steht zum Teil „unter Stress“

Einstimmig votierte der Igersheimer Gemeinderat dafür, die Tiefbauarbeiten in Sachen Erschließung Baugebietserweiterung „Kirchberg“ (neunter Bauabschnitt) sowie Sanierung des Gehwegs in der Erlenbachtalstraße und Neubau eines Fußweges im Gewerbegebiet Neuseser Tal in Igersheim zum Angebotspreis von 399 544,95 Euro an die Firma Bokmeier in Markelsheim zu vergeben. Damit liege man innerhalb der Kostenrechnung, so Kämmerer Matthias Edinger in seinem Sachvortrag. Sämtliche drei Maßnahmen sollen zwischen März und August kommenden Jahres durchgeführt werden.

Ebenso ohne Gegenstimme beschloss das Gemeindeparlament, den „Kulturkeller“ als weiteres Trauzimmer zu nutzen, entsprechend zu widmen und hierfür die geplante Nutzungsentschädigung zu erheben. Die Verwaltung wurde des Weiteren ermächtigt, das zu erhebende Entgelt nach Überprüfung der anfallenden Kosten gegebenenfalls anzupassen.

In der donnerstäglichen Sitzung im Rathaus sprach sich das Gremium dafür aus, die Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen zu ändern und anzupassen.

Die Ratsmitglieder votierten dafür, auch 2020 wieder drei verkaufsoffene Sonntage durchzuführen. Sie finden zu folgenden Terminen statt: 22. März (Missionstag der Kolpingsfamilie), 27. September: Königsproklamation des Schützenvereins Igersheim, 8. Oktober: Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z376.

Grünes Licht gab der Gemeinderat dafür, den Gesamtverkaufspreis für die Baugebiete „Lange Straße“, „Talstraße“ und den Bauplatz in der Hauptstraße in Harthausen auf 76 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche festzulegen. Zudem wurden die Bauplatzpreise in den Teilorten angepasst und liegen deutlich unter denen in Nachbarkommunen. Bürgermeister Frank Menikheim: „Es ist zwar nicht kostendeckend, aber unter wirtschaftlichen Aspekten vertretbar. Karl Limbunner sprach von einer „moderaten Anpassung“. Und Thomas Landwehr freute sich, dass „wir die Bauplätze haben“.

Eine Verkehrsschau in Bernsfelden, so Bürgermeister Frank Menikheim, habe ergeben, dass dort zur Überquerung der Bundesstraße eine Fußgängerampel möglich sei. Die Realisierung des Projektes werde für das kommende Jahr angestrebt.

Der Breitbandausbau sei auch in der Gesamtgemeinde Igersheim sehr gut vorangekommen, so der Schultes. Inzwischen sei so gut wie jedes Privathaus damit versorgt, lediglich in den Lichthöfen gebe es noch ein paar Probleme. Er bescheinigte dem Kreis, auf diesem Gebiet gute Arbeit gemacht zu haben.

Bei den Bausachen wurde der An- und Umbau eines bestehenden Wohnhauses vertagt, bis alle Anrainer gehört wurden.

Die nächste und letzte Sitzung des Gemeinderates ist am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. ktm