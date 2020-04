Igersheimer Gassenfest abgesagt

Igersheim.Corona-bedingt fällt das ursprünglich für das Wochenende 1./2. August geplante Igersheimer Gassenfest in diesem Jahr aus.

Bürgermeister Frank Menikheim bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung jetzt diesen Beschluss, der einige Tage zuvor in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderates gefällt worden war. Die beteiligten örtlichen Vereine sind über diese Entscheidung ebenfalls in Kenntnis gesetzt worden.

Keine Alternative

Auch wenn es sicher nicht leichtfalle, habe es keine andere Entscheidung geben können, so Bürgermeister Menikheim, zumal weitere größere Veranstaltungen in der Tauber-Region, so auch der autofreie Sonntag am 2. August, bereits abgesagt worden seien. ktm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020