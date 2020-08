Hoher Wert für die Ernährung

Igersheim.Erdapfel – Grumbire – Bodabire: Diese und viele andere Namen hat die als Speise so beliebte Kartoffel. In jeder Gegend Deutschlands wird sie etwas anders genannt. Einen Wochenspeiseplan ohne Kartoffel oder einen gemütlichen Abend ohne Kartoffelchips kann man sich kaum vorstellen. Aber die Kartoffel gehörte nicht immer schon in den Speiseplan der Deutschen.

In einem sehr anschaulichen Vortrag erklärte Tilmann Zeller bei der Eröffnung der Sonderausstellung des Heimatvereins „Messklingenschlapp“ Igersheim den Weg der Kartoffel von Südamerika nach Igersheim. Er hob dabei besonders die Verdienste von Johann Friedrich Meyer, dem so genannten „Gipsapostel“ und Ulrich Adam aus Lauda hervor.

Beide erkannten den hohen Wert der Kartoffel für die Ernährung der Bevölkerung und beschäftigten sich mit deren Anbau und Verbreitung.

Die Besucher begaben sich im Anschluss in das Museum, um die neue Ausstellung im Heimatmuseum im Obergeschoss des Kulturhauses von Igersheim zu bestaunen. Was gab es nicht alles zu sehen? Viele unterschiedliche Kartoffelsorten, Geräte zur Bearbeitung und Verwertung, geschichtliche Aufzeichnungen, Bilder zur früheren Kartoffelernte, Kartofffelchipstüten aus aller Herren Länder und vieles mehr.

Die Sonderausstellung ist noch bis Ende November und dann im kommenden Jahr von Anfang Februar bis Anfang April jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Für besondere Führungen kann man sich an den Vorsitzenden Jascha Derr, Telefon 07931/1215510, oder den Zweiten Vorsitzenden Uli Dallmann, Telefon 07931/41365, wenden.

