Hilfe und Unterstützung bei allen Fragen

Igersheim.Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim hat den Impfbetrieb aufgenommen. Aufgrund des begrenzten Impfstoffs noch in geringem Umfang, aber der Anfang ist gemacht. Die ersten positiven Erfahrungen von glücklich geimpften über 80-Jährigen verbreiten sich in Windeseile auch in Igersheim und erleichtern anderen die Entscheidung, sich auch impfen zu lassen.

Es ist ja ein wertvolles Privileg, zur ersten Gruppe zu gehören, die den wertvollen Schutz gegen Covid-19 erhalten darf. Doch für viele Menschen mit Behinderung und Gebrechen ist der Weg zur Impfung so schwierig, dass sie denken, sie schaffen das nicht. Gegen diese Resignation stemmt sich nun das Igersheimer Bürgernetzwerk (BNW) und bietet ehrenamtliche Unterstützung an.

Kein Internet? Kein Problem!

Dass zuerst die Angehörigen von Seniorinnen und Senioren gefordert sind zu helfen, bzw. deren Betreuer oder Bevollmächtigte, versteht sich von selbst. Aber manche alten Menschen haben niemanden vor Ort, der helfen kann und auch kein Internet, um sich die Informationen dort zu beschaffen. Die Ehrenamtlichen des BNW wollen aber dazu beitragen, dass alle, die sich impfen lassen möchten, diese Chance auch nutzen können.

Qualifizierte ehrenamtliche Unterstützung wird deshalb angeboten für die digitale oder telefonische Vereinbarung von Impfterminen, Information über benötigte Unterlagen und eventuell Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke schon im Vorfeld, Transport zum Impfzentrum und auf Wunsch Begleitung durchs Impfzentrum.

Wenn betroffene Seniorinnen und Senioren sich im Igersheimer Rathaus melden und mitteilen, dass sie die Hilfe des Bürgernetzwerks brauchen, dann meldet sich anschließend eine der von Bürgermeister Frank Menikheim beauftragten Einsatzleiterinnen des Infodienstes für Senioren telefonisch bei den Betreffenden. Die auf den Datenschutz verpflichteten Ehrenamtlichen klären mit den Senioren ab, welche Unterstützung benötigt wird und organisieren diese.

Fragen telefonisch klären

Bei Bedarf füllen die Ehrenamtlichen des Informationsdienstes für Senioren auch schon beim Telefongespräch die beim Impftermin auszufüllenden Unterlagen mit den Senioren gemeinsam aus und senden ihn dann den Senioren zu, damit diese alles nochmals überprüfen und zum Impftermin mitnehmen können. So kann sichergestellt werden, dass nichts vergessen wird.

Sofern nach diesem Telefonat noch Fragen zu klären sind (zum Beispiel fehlende Informationen zu Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen, Allergien, usw.) ist so noch Zeit, eventuell die Hausärzte der Senioren einzubinden, damit diese den Senioren Informationen zu Vorerkrankungen und Medikamentenplan noch rechtzeitig zukommen lassen können, wenn die Senioren selbst hier unsicher sind.

Während die Ehrenamtlichen des Infodienstes für Senioren gemeinsam mit den Senioren den Unterstützungsbedarf klären, Impftermine vereinbaren und alles für den Impftermin vorbereiten, haben sich noch weitere Freiwillige beim Bürgernetzwerk gemeldet, die bereit sind, Senioren bei Bedarf zur Impfung mit dem Auto zu fahren, wenn dies nötig ist.

Von Station zu Station

Manche „Impflinge“ benötigen vielleicht auch jemanden, der sie nicht nur fährt, sondern auch im Impfzentrum von Station zu Station begleitet. Der Unterstützungsbedarf wird individuell von den Einsatzleiterinnen des Infodienstes für Senioren beim Telefongespräch geklärt. Von einem Besuch der Ehrenamtlichen bei den Senioren zuhause rät das BNW aus Infektionsschutzgründen ab. Eine persönliche Präsenz-Beratung könnte aber bei Bedarf im Igersheimer Bürgerlädle außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021