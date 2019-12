Größer, bessere Heizung, stärkerer Akku

Igersheim.Er fährt schon seit einigen Wochen durch Igersheim, der neue Bürgerbus. War er zunächst ganz unscheinbar – er fuhr in neutralem Weiß, nur mit dem Schild „Bürgerbus“ hinter der Windschutzscheibe gab er sich zu erkennen – so hat er zwischenzeitlich den passenden Anzug bekommen, denn er wurde „foliert“: Das neue Logo der Gemeinde prangt nun an den Seiten und auf der Heckklappe, und vorne auf der Motorhaube steht neben dem bunten Igersheimer Baum das Wort „Bürgerbus“.

Motorhaube? Ja, auch das ist neu, oder, besser gesagt, noch neuer. Schon der Vorgänger war ein „Stromer“, und der neue E-Vito ist es natürlich auch.

Aber, das wurde beim Fahrertreff im Bürgerlädle vor kurzem schnell klar, der neue Bürgerbus ist vor allem eines, genauer gesagt drei: Er ist größer, besser ausgestattet und hat einen Akku mit mehr Kapazität. Und das sind für die aktuell 18 Fahrer ganz wichtige Details.

Sichere Reserve

Dank des größeren Akkus „gibt es immer eine sichere Reserve“, verwies der in der Gemeindeverwaltung als Bürgerbus-Ansprechpartner wirkende Martin Jung auf die neue Technik. Die Fahrgäste selbst merken davon kaum etwas, allerdings hat die gesteigerte Kapazität auch auf den Komfort eine große Auswirkung. „Das Fahren ist für den Lenker ebenso angenehmer geworden wie für unsere Fahrgäste, denn gerade jetzt in der kalten Jahreszeit macht sich die bessere Heizung bemerkbar“, sagte Karl Limbrunner.

Auch Horst Baumann hob diesen Punkt hervor: „Die bessere Heizung ist ein großes Plus!“ Es mache ein „sicheres Gefühl“, zu wissen, „dass der Akku hält und uns nicht der Saft ausgeht“, verwies Lothar Friedrich auf die größere Akku-Kapazität. Auch die allgemeine Ausstattung wurde hervorgehoben. „Der neue Bus hat mehr Platz für Fahrgäste und Gepäck“, ergänzte Detlef Voigt. Auch ein Rollator finde nun im Kofferraum ausreichend Platz.

Und die automatische Schiebetür mit dem ebenso automatisch ausfahrenden Trittbrett „macht nicht nur das Ein- und Aussteigen angenehmer, wir müssen auch nicht immer selbst aussteigen“, betonte Voigt. Da, wo die Fahrgäste Hilfestellung brauchen, „machen wir das natürlich weiterhin“.

Der neue Bürgerbus mit dem neuen Logo werde „gut erkannt, und die Fahrgäste loben das bessere Platzangebot. Der Bürgerbus kommt gut an, die Fahrgastzahlen steigen“, sagt Roland Mast. Und wie sehen die Fahrer – sie wirken allesamt ehrenamtlich – ihr Engagement?

Werner Steinke brachte es auf den Punkt: „Wenn ich einmal im Monat fahre, dann erlebe ich immer eine große Dankbarkeit. Die Fahrgäste geben einem sehr viel zurück und dieses Feedback motiviert mich“, so Steinke.

Franz Nimmrichter schließlich hob die „schöne, angenehme Gemeinschaft“ der Fahrer hervor. Das Klima im Fahrerteam „macht einfach Spaß“.

Das gelte natürlich auch für das Fahren und den Austausch mit den Fahrgästen. HP

