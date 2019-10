Igersheim.Josef Gabel bezeichnete das Team im Bürgerhaus als „Spiritus Rector“ der Igersheimer Jugendarbeit. Dr. Barbara Reinwald meinte, sie sei „einfach nur begeistert“. Und Christiane Seidel bilanzierte: „Gigantisch, was hier geleistet wird. Um die Jugendarbeit muss einem nicht bange sein.“ In der Tat steht die Arbeit mit dem Nachwuchs in der Wohlfühlgemeinde auf einem soliden Fundament, wie die Berichte über Selbige, den Hort und die Schulsozialarbeit von Rebecca und Stefan Rückert sowie Marcel Raupp im Gemeinderat bewiesen.

„Die Schulsozialarbeit ist auch in der Grundschule wichtig“, führte Stefan Rückert aus. Der Bedarf sei vorhanden, allerdings werde nach einer neuen Methodik vorgegangen. Der Bereich Gewaltprävention sei unter dem Motto „Faustlos“ fest im Unterricht verankert. Hier gelte es, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und sie dabei zu fördern, Konflikte zu lösen. Was den seit 2009 bestehenden Hort angehe, sei eine stets steigende Tendenz erkennbar, er werde sehr gut angenommen. Habe es 2015 noch 52 Kinder gegeben, sei deren Zahl inzwischen auf 66 gestiegen, erklärte Rückert.

Marcel Raupp bezeichnete die Hort-Arbeit, die um 12 Uhr beginne, als jeden Tag abwechslungsreich, wobei ein „klassenübergreifendes Miteinander“ gepflegt werde. Allein das Ganztagesangebot bis 17 Uhr würde von gut 30 Kindern wahrgenommen, die zusammen speisten, ihre Hausaufgaben machten und noch genügend Zeit zum Basteln und Spielen hätten. Dazu würden zu Selbstständigkeit angeleitet, denn im Wechsel müsste jeder kleine Arbeiten wie Küchen- oder Wischdienst verrichten, was sehr gut klappe.

„Die Ferienbetreuung hat sich gut entwickelt“, übernahm wieder Stefan Rückert das Wort. Hier stünden gemeinsame Erlebnisse im Fokus, wobei die Begriffe heimat- und naturverbunden einen ganz hohen Stellenwert genössen. In insgesamt fünf Wochen Angebot in den verschiedenen Ferien hätten sich zuletzt 130 Kinder und Jugendliche beteiligt, hinzu kämen weitere gut 130, die bei der Kinderspielstadt in Bad Mergentheim mit von der Partie gewesen seien.

Ebenfalls auf sehr großes Interesse sei auch der „Circus Mumm“ gestoßen, der auch in diesem Jahr wieder in den Herbstferien in Igersheim veranstaltet werde, wobei die Vorstellungen am 1. November um 19 Uhr und am 2. November um 15 Uhr seien.

Rebecca Rückert bezeichnete das Sommerferienprogramm „als gut angenommen“. Die 60 Angebote seien von rund 125 Kindern und Jugendlichen wahrgenommen worden. Sehen lassen könne sich auch, so Rückert weiter, das Wochenprogramm im Bürgerhaus. Montags die Jungs-AG, dienstags die Mädchenwerkstatt, donnerstags der Kids-Club und die Kreativwerkstatt fänden bei Kindern und Jugendlichen einen sehr guten Anklang.

Ein Aushängeschild, sagte Stefan Rückert, sei die Bürgerhaus-Band „Skyline“, die mehrfach auf sich aufmerksam gemacht habe. Gut angenommen würden auch Extra-Angebote wie jüdische Kulturtage oder Petry-Slam-Wettbewerb.

Fest verankert sei der gut 40 Köpfe zählende Jugendclub, der sich in vielerlei Hinsicht engagiere, so beim Gassenfest, beim Politik Checker, beim verkaufsoffenen Sonntag oder beim Adventsmarkt.

Explizit hob Stefan Rückert das Großprojekt „Grillstelle Harthausen“ hervor, das in einer Gemeinschaftsaktion mit den Jugendclubs aus Neuses, Harthausen und Bernsfelden erfolgreich gestemmt worden sei.

Auch in der kommenden Zeit werde im Bürgerhaus wieder einiges laufen. Die Räumlichkeiten seien immer mit viel Leben gefüllt.

Bürgermeister Frank Menikheim dankte dem Bürgerhaus-Team für dessen Engagement: „Für euch ist das nicht nur ein Job, ihr seid mit Herzblut dabei.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019