Für Jubiläums-Kampagne gut gerüstet

Verdiente Mitglieder wurden beim Ordensfest der Fastnachtsgesellschaft (FG) Kalrobia Igersheim ausgezeichnet. Außerdem stimmten sich die Narren auf ihre Jubiläums-Kampagne ein.

Igersheim. Von der Rathauseinnahme am 11.11. noch voll motiviert, stimmten sich die Kalroben am vergangenen Wochenende im Schützenhaus am Spießle auf die kommende Jubiläums-Kampagne „55 Jahre Fastnachtsgesellschaft Kalrobia Igersheim“ ein.

Es wurde ein stimmungsvoller Einstieg in die närrischen Wochen, bei dem die Kalroben-Minis ihren neuen Schautanz präsentierten und dafür Szenenapplaus ernteten.

Kalrobensuppe genossen

Sitzungspräsident Michael Hopf registrierte erfreut, dass die Aktiven fast vollzählig und erfreulich viele Kinder mit Eltern erschienen waren, um sich einzustimmen auf die kommenden närrischen Wochen, aber auch um von den beiden Prinzenpaaren der Kalroben, Prinz Ralph I. & Prinzessin Mandy I. und Prinz Pascal I. und Prinzessin Soley I., den aktuellen Kampagne-Orden und die Buttons entgegen zu nehmen. Und natürlich galt es auch, sich mit der heuer von Carsten Wirt und seinem Suppenteam selbst hergestellten schmackhaften traditionellen Kalrobensuppe zu stärken für die neue Kampagne. Denn es hat sich in Kalrobenkreisen längst herumgesprochen, dass der Zeremonienmeister, die Vereinsheimwirtin Andrea Schüler und die Chefin der Kalroben, Susann Schäfer, nicht nur Führungsqualitäten besitzen, sondern auch Qualitäten in der Kochkunst.

Hohe Auszeichnung

Ehrenvorsitzender Klaus Arnold nahm wie stets den Abend zum Anlass, den Kampagneorden vorzustellen und jenen Aktiven des Vereins für das freiwillige Engagement zu danken, die schon seit vielen Wochen und gar Monaten mit der Vorbereitung der Jubiläums-Kampagne beschäftigt sind.

Dies galt selbstredend auch für Ordenssponsor Jürgen Richter – übrigens der erste Prinz der FG Kalrobia – der nicht anwesend sein konnte. In diesem Zusammenhang ehrte Klaus Arnold einige Aktive des Vereins mit den „Großen Verdienstorden“, der höchsten zu vergebenden Auszeichnung. Für ihre außergewöhnlichen Verdienste um die Fastnachtsgesellschaft Kalrobia Igersheim, wurden die Erste Vorsitzende Susann Schäfer, der Zweite Vorsitzende Tobias Mergenthaler, Vereinsheimwirtin Andrea Schüler und Cheftanztrainerin Julia Schäfer ausgezeichnet.

Nach einer mehrjährigen Unterbrechung wurden im Rahmen der Kalrobentaufe auch wieder Anwärter nach einjähriger Probezeit in den Stand eines echten Kalroben erhoben.

Und so gelobten Emelie Retzbach, Christine Zobel, Angela Seeger-Bachmann, Claudia Lochner, Sarah Weiß, Niklas Teufel und Horst Weiß feierlich, dass sie sich zur Kalrobenrübe bekennen: dass sie unter anderem das „Kalrobia Helau“ nicht außerhalb der Kampagne missbrauchen, dass sie niemals den Arbeitseinsatz verweigern und dass sie stets die Kleiderordnung einhalten.

Nachtumzug am 8. Februar

Und sollte sich die im Schützenhaus von den Aktiven der FG Kalrobia gezeigte Ausdauer bis Anfang März konservieren lassen, können sich die Igersheimer Kalroben konditionell gut gerüstet in die heiße Phase der neuen Kampagne stürzen.

Die FG Kalrobia teilt mit, dass sich die Teilnehmer (Fußgruppen) ab sofort für den Nachtumzug am Samstag, 8. Februar 2020, sowie für den großen Umzug am Fastnachtssonntag, 23. Februar 2020, unter der der E-Mailadresse „umzugsleiter@kalrobia.de“ anmelden können. Auf dem weiteren Terminplan der Kalroben steht die große Prunksitzung, am 31. Januar 2020 sowie die Kinderfastnacht am Sonntag darauf, beides in der Erlenbachhalle.

