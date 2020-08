Für den Ernstfall gewappnet

Niederstetten.Die DLRG Niederstetten startete ihren Wasserrettungsdienst am Rinderfelder See.

Am Samstag wurden, bei bestem Badewetter und vielen Badegästen, Einweisungen und Übungen zu den Themen Einsatztechniken, SAN, Funk und weiteren Hilfsmitteln durchgeführt.

Die Ortsgruppe betreibt seit vielen Jahren ehrenamtlichen und unentgeltlichen Wasserrettungsdienst an warmen Tagen in der Badesaison.

Der Betrieb des Wasserrettungsdienstes läuft in Eigenverantwortung und wird durch eigene Mittel finanziert. Vorrangig werden die Sonntage in den Sommerferien besetzt. Bei genügend Freiwilligen, kann aber auch an weiteren Terminen Wache gemacht werden.

Den Rettungsschwimmer steht dabei seit Öffnung des Rinderfelder Badesees von Gemeindeseite her ein Raum als Station zur Verfügung, in dem Rettungsgeräte und eine Liege für Erste Hilfe und Notfälle einsatzbereit sind.

Da viele Erholungssuchende das Wetter nutzen, um die schöne Atmosphäre am See zu genießen, mussten auch gleich kleinere Erste-Hilfe-Leistungen wie Insektenstiche praktisch angewendet werden. Auch das Steidemer Einsatz-Boot wurde aus seinem Winterschlaf im Gebäudeinnern erweckt und steht nun den Rettern als mobile Wachinsel zur Verfügung.

Die Wache dient auch als gute Vorbereitung für den Wasserrettungsdienst an den deutschen Küsten. Seit 40 Jahren, damals begonnen und gefördert durch Dieter Jurkat, fahren immer wieder junge Retter zur Wache an Nord- und Ostsee, so auch wieder dieses Jahr.

Für Kost und Logis plus etwas Taschengeld haben die DLRGler hier in Rinderfeld die gute Möglichkeit, das Erlernte einzusetzen und nach dem Dienst freudige Stunden an der Küste mit ihren weiteren Mitstreitern zu erleben. dlrg

