Fünf Stunden eine besonders heimelige Atmosphäre genossen

Igersheim.Fast erschien einem das Igersheimer Adventsfest wie eine Fata Morgana im Advent – dann kamen von allen Seiten die Elterntrupps der Kindergärten und die Betreuer der Jugendgruppen sowie das Team des Wildparks mit langen Stangen und Planen – und im Nu verwandelte sich der Möhlerplatz in die adventlich geschmückte Open-Air-Wohnstube der Igersheimer.

Als die erste Kindergartengruppe ihr Weihnachtslied sang, prasselte schon das Feuer in den Feuerwannen, die Kanonenofen-Theken waren angeschürt und im Bastel-Tipi wurden die ersten Sterne gebastelt. Nur fünf Stunden dauert dieses Come-together für die Familien und für Singles aller Generationen. Fünf Stunden, die im Flug vergehen mit all den Leckereien, die man probieren kann, oder den selbstgemachten Geschenken, die Insider sich lieber früher als später sichern.

In diese fünf Stunden packten die Igersheimer alles, was für sie zu einem richtigen Adventsfest gehört: Lesepaten, die Adventsgeschichten lasen, Kerzen, die gerollt und Futterglocken, die gebastelt wurden, Kinder die sangen, tanzten, Gedichte aufsagten, eine Jugendband, die ein Konzert gab. Etwas verfroren sah die wächserne Torso-Frau im coolen Igersheim-T-Shirt aus, die in stoischer Gelassenheit die Kälte an sich abprallen ließ, schließlich sonnte sie sich in der Aufmerksamkeit der Passanten, die das neue Gemeinde-Logo auf den T-Shirts oder den Schlüsselanhängern sehr gelungen fanden und die auch den weiteren Verkauf im Bürgerlädle und Rathaus noch nutzen wollten.

Mit zunehmender Dämmerung wurde die heimelige Atmosphäre immer intensiver, und als mit dem Erleuchten der Straßenlaternen plötzlich die neue Weihnachts- und Fassadenbeleuchtung den Igersheimer Ortskern in ein zauberhaftes Ambiente verwandelte, richteten die Blicke sich voller Begeisterung nach oben.

Hell erleuchtete Sterne mit Eiszapfen über den Straßen und eine stilvolle Konturenbeleuchtung an den schönen Fassaden der Gebäude am Möhlerplatz setzt seit dem Adventsfest nun wunderschöne städtebauliche Akzente im Ortskern. Da setzte spontaner Applaus für den Gemeinderat ein, der mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik auch diese Aufwertung des igersheimer Ortskerns in der Adventszeit ermöglicht hat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019