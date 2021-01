Igersheim.Eine 49-Jährige wurde am Sonntagmorgen beim Radfahren verletzt. Die Frau fuhr gegen 8.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Markelsheim und Igersheim, als sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Die schwer verletzte Frau wurde von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021