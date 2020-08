Faire Matches und gute Leistungen

Igersheim.Zwölf Freunde des Tennissports trafen sich zu dem von Dominik Bauer und Siegfreid Muhler bestens organisierten Turnier auf den Plätzen im Erlenbach zu einem zweitägigen Turnier.

Die Spieler wurden in einem A- und einem B-Modus zugeordnet. Somit waren spannende und zumeist ausgeglichene Partien gewährleistet. Die von Clubpräsident Philipp Häusler und Mithelfern präparierten Tenniscourts hielten den Belastungen bestens stand. Am Abend ehrte Sportwart Roland Stammel alle Teilnehmer mit Lob und Preisen.

In der Runde B startete Alex Neckermann ein Comeback. Fabian Luger erkämpfte sich den vierten Platz unter Krämpfen. Platz drei teilten sich der cool spielende Dieter Eder und Grillmeister Benjamin Schubert. Newcomer Sascha Limbrunner bewies eine gute Technik und tolle Fitness und wurde am Ende zweiter Sieger. Am erfolgreichsten war Franz Nimmrichter mit seinem variablen Schwungstil. In der Runde A zeigte Gastspieler Manuel Munz seine gute Technik und überließ bestens gestimmt den Heimspielern die Podestplätze. Philipp Häusler war das Losglück nicht immer hold, und er freute sich dennoch über Platz fünf. Roland Stammel erreichte etwas im Schongang agierend Platz drei. Domi Bauer war über den zweiten Rang sehr erstaunt und erinnerte sich noch tagelang an den tollen Erfolg. Alleine Siegfried Muhler konnte seine weiße Weste neben Franz Nimmrichter bewahren und wurde erstmals ungeschlagen hoch verdienter Sieger der Gruppe A.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020