Erste Modellbahn-Ausstellung

Igersheim.In der Erlenbachhalle findet am Wochenende 2./3. November die erste Igersheimer Modul-Eisenbahnausstellung statt. Veranstalter ist der 1. FC Igersheim, Organisator Wolfgang Model. Geöffnet ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zu Gast sind an diesen beiden Tagen die Eisenbahnfreunde Kraichgau aus Sinsheim, der Fürther Eisenbahnclub sowie die Modellbahnfreunde Sulmtal. Sie präsentieren in der Halle drei große Anlagen. Bild: DPA

