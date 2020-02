Er taucht Verborgenes in intensives Licht

Igersheim.Ende März ist schon das nächste „kabarettistische Schwergewicht“ in Igersheim zu Gast: Michael Altinger präsentiert sein Soloprogramm „Schlaglicht“.

Am Sonntag, 29. März um 19.30 Uhr, wird der niederbayerische Kabarettist im Kulturkeller in intensives Licht tauchen, was sonst lieber im Verborgenen gedeiht. Etwa, dass wir uns standhaft zum Fünfklingennassrasierer bekennen, uns aber beharrlich weigern, Zahnseide zu benutzen.

In der Männeryoga-Gruppe bearbeiten wir die Haltungsschäden, die wir uns beim Geburtsvorbereitungskurs zugezogen haben und bewegen uns erfolgreich auf der Sinnsuche, irgendwo zwischen „Craftbeer“-Seminaren und Grill-Kursen. Und ab und zu weinen wir auch, damit uns die Frauen sensibel und modern finden. Wir sehen dabei zu, wie niedrige Zinsen unsere Altersvorsorge auffressen. Aber zum Ausgleich verschulden wir uns schon mal lustvoll im Hier und Jetzt.

Klüger als Dorfmetzger

Der nächste Jesus stirbt dann halt nicht für unsere Schuld, sondern für unsere Schulden. Bis dahin bleiben wir tapfer und posten weiter falsch geschriebene Speisekarten auf Instagram, damit sich der Leser für klüger halten kann als ein Dorfmetzger in Südtirol. Und alles wird gut.

Denn Michael Altinger kann die Welt sortieren und sagen, was wichtig ist. Das lässt die Zuhörer lachen, über sich selbst und vor allem über die anderen. Denn die Realität wird erträglicher, wenn man sie neu erfindet, in einem Dorf, das die neue bayerische Bürgerlichkeit abbildet, wie kein zweiter Ort zwischen Donau und Chiemsee: Strunzenöd. Hier startet Altinger seine Reise, den zweiten Teil einer Trilogie über den Verlust von Wahrheit und Moral.

Der niederbayrische Kabarettist Michael Altinger gehört zu den renommiertesten Kabarettisten Deutschlands. Er war Mitglied der „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“, wurde ausgezeichnet, unter anderem mit dem Passauer Scharfrichterbeil, dem Bayrischen und Deutschen Kabarettpreis, er ist bekannt aus TV-Formaten wie „Schlachthof“, „SchleichFernsehen“, „Altinger mittendrin“, „Die Anstalt“ und „3sat-Festival“. In Igersheim wird er von seiner „Ein-Mann-Band“ Martin Julius Faber begleitet.

Informationen zum Künstler und Programm gibt es auf www.michael-altinger.de sowie auf www.igersheim.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020