Ein „Wasser marsch“ der ganz besonderen Art

Besonderer Einsatz: Weil die Sprinkler-Anlage beim Kaufland nicht mehr lief, mussten Kräfte der Igersheimer Feuerwehr am Mittwochnachmittag mit zwei Fahrzeugen ausrücken – zum Abpumpen.

Igersheim. „Wasser marsch“ der etwas anderen Art hieß es gegen 16 Uhr. Und was war der Grund dafür? „Die Pumpe der Sprinkleranlage der Firma Kaufland hatte ihren Geist aufgegeben – und war somit nicht mehr einsatzbereit“, erklärt Hermann Michel, Kommandant der Igersheimer Freiwilligen Feuerwehr, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

„Und somit funktionierte die Sprinkler-Anlage im gesamten Gebäude nicht mehr.“ Doch so einfach sei dem Problem allerdings nicht beizukommen gewesen, so Michel weiter. Denn die Pumpe liege in mehreren Metern Tiefe – unterhalb des Parkplatzes. Um an sie heranzukommen, „war es erforderlich, 450 000 Liter Wasser, den gesamten Inhalt des Tanks, abzupumpen.“

Mehrere Dutzend Schläuche

Mehr als fünf Stunden wurde das kühle Nass bei Temperaturen über 24 Grad aus der Tiefe nach oben gesaugt und mittels mehrerer Dutzend Meter Schläuche in die Kanalisation geleitet.

„Für uns hat sich dieser nicht alltägliche Einsatz insofern rentiert, als dass unsere Pumpen, die wir vor allem bei Hochwasser benötigen, mal wieder gelaufen sind“, meinte der Kommandant abschließend.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit sei die ganze Prozedur dann abgeschlossen gewesen und das Equipment wieder ins Gerätehaus gebracht worden.

Mit Hilfe eines Krans müsse die defekte Kaufland-Pumpe – ihr Wert bewegt sich im Übrigen im Bereich eines Automobils – geborgen werden, um sie durch eine neue zu ersetzen. Dann trete die Wehr wieder auf den Plan, um den Tank komplett zu füllen – bei hochsommerlichen Temperaturen sicher eine willkommene Abwechslung für die Einsatzkräfte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019