Ein Rekordergebnis erzielt

An die 80 Kinder in 21 Gruppen machten sich nach dem Aussegnungsgottesdienst auf den Weg, um in Igersheim, Holzbronn und Reisfeld für die ärmsten Kinder in der Dritten Welt zu sammeln. Das erfreuliche Ergebnis: die Rekordsumme von 13 300 Euro.

© Hellstern