Ein Garant für „geistige Nahrung“

Igersheim.HG Butzko zählt seit Jahren zur Elite in der bundesdeutschen Kabarettszene. Die Vorpremiere seines mittlerweile elften Bühnenprogramms mit dem Titel „Aber witzig“ bestreitet er am Samstag, 19. September, um 18.30 Uhr im Rahmen eines Open Air auf dem Sportgelände im Erlenbachtal. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten beschreibt er unter anderem, wie schwierig es für ihn als Künstler gewesen sei, einigermaßen gut durch die Coronakrise zu kommen.

Herr Butzko, Sie werden als „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ tituliert. Was zeichnet einen guten Comedian aus?

Butzko: Ein guter Comedian ist jemand, der vor allem für Lacher sorgt. Ein guter Kabarettist sorgt darüber hinaus auch für besinnliche Momente und geistige Nahrung. Wie gut, dass ich kein Comedian bin.

Zum wiederholten Male treten Sie am Samstag, 19. September, in Igersheim, diesmal bei einem Open Air, auf. Wie kam es für diese Vorliebe zum Taubertal?

Butzko: Als ich 1998 zum ersten Mal im Fernsehen bei „Ottis Schlachthof“ zu Gast war, hat Otti Fischer nach meinem Auftritt bekanntgegeben, dass ich einige Tage später zum ersten mal in Igersheim auftreten würde. Was das Interesse der Igersheimer an mir geweckt hatte – aber auch umgekehrt. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Auf dem Sportplatz feiern Sie die Vorpremiere Ihres neuen Programms „Aber witzig“. Worauf darf sich Ihr Publikum freuen?

Butzko: Es wird wie immer eine gute Mischung aus Infos und Gags geben, aber diesmal erzähle ich auch zum ersten mal Dinge aus meinem Privatleben. Das habe ich so noch nie gemacht und bin selbst gespannt, wie das ankommt.

Sehen Sie sich als namhafter Kabarettist als eine Art Moralapostel - oder doch mehr als Weltverbesserer?

Butzko: Weder noch. Denn die Moral von der Geschicht’: Weltverbessern klappt oft nicht.

Wie schwer fällt es Ihnen als bekennendem Schalke-Fan in sportlich schwierigen Zeiten genügend Humor zu bewahren?

Butzko: Hallo? Wir haben soeben den Großschlächter Clemens Tönnies mit einer friedlichen Revolution vom Hof gejagt. Welcher andere Verein kann sowas von sich behaupten?

Wie sehr hat Ihnen die Corona-Krise einen Strich durch Ihr berufliches Engagement gemacht?

Butzko: Nun ja, 24 Wochen ohne Auftritte, das war schon hart. Ich bin richtig froh, wenn man jetzt wieder zaghafte erste Schritte in Richtung Kulturangebote und Veranstaltungen wagt. Vor allem ist auch meine Frau froh, dass ihr Kerl nach so langer Zeit endlich mal wieder aus dem Haus kommt . . .

Sehen Sie die Pandemie, was die Suche nach neuen Ideen und Themen für Ihr kabarettistisches Tun angeht, eher als Fluch oder doch als Segen?

Butzko: Der Segen für einen Satiriker ist der, dass einige Themen, wie zum Beispiel Gesundheitspolitik oder Personen wie Jens Spahn oder Markus Söder sich in die erste Reihe der Aufmerksamkeit gespielt haben und dort wahnsinnig viel Angriffsfläche bieten. Für die betreffenden ist das natürlich eher ein Fluch. Aber besser so, als anders herum.

Wenn Sie über den Tellerrand blicken, was sind Ihre ganz persönlichen Pläne für die kommende Zeit?

Butzko: Gesundheit. Körperlich. Geistig. Und finanziell. In dieser Reihenfolge.

