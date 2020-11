Digitaler Adventskalender in Arbeit

Die Corona-bedingte Teil-Lockdown lähmt das öffentliche Leben. Gleichzeitig ist er für viele ein Ansporn, gerade jetzt zusätzliche Aktivitäten zu entwickeln. Das gilt auch für das Bürgernetzwerk (BNW).

Igersheim. Missmutig dasitzen und Däumchen drehen ist für alle, die sich einer selbstgestellten Aufgabe widmen, keine Option. Wer gewohnt ist, sich im Interesse anderer – der Mitbürger nämlich – einzubringen, der ist auch in Corona-Zeiten aktiv. Gerade, weil es auf den ersten Blick schwierig erscheint. „Herausforderungen muss man annehmen“, sagt die Igersheimer Bürgernetzwerk-Koordinatorin Ingrid Kaufmann-Kreußer. Und in den BNW-Aktiven hat sie dabei viele Gleichgesinnte.

Der November-Blues ist noch nicht vorbei, und es ist gegenwärtig unklar, wie die Pandemie weiter verläuft. Und damit ist auch offen, was die Politik entscheiden muss und wird. Dennoch: Soziale Kontakte sind ein Grundbedürfnis der Menschen, und irgendwie muss es ja weitergehen. Beim BNW hat man die Richtung festgelegt: „Wir werden, ja wir sind schon kreativ“, sagt Kaufmann-Kreußer. Das Netzwerk hat diverse Projekte angestoßen. Eines davon war der Igersheimer Familienplaner, der mittlerweile fertiggestellt und sozusagen druckfrisch zu haben ist: im Bürgerlädle, bei der Sparkasse und der Volksbank, in den Bäckereien Bamberger und Landwehr, den Kindergärten und in der Kinderkrippe sowie an der Tankstelle beim Kaufland.

Doch auf der BNW-Agenda steht noch viel mehr, und dazu gehört der „digitale Igersheimer Adventskalender“. Und dabei sind nicht nur die BNW-Aktiven gefordert, sondern alle Igersheimer. „Wir wollen ab dem 1. Dezember täglich einen neuen Beitrag auf unsere Homepage stellen“, erklärt Kaufmann-Kreußer. Egal ob Texte, Fotos oder Videos, „alles ist möglich“.

Welche Themen sind gesetzt? „Persönliche Advents-Erinnerungen“, sagt Kaufmann-Kreußer. Und nicht nur das, dann auch Interviews mit (Ur)Großeltern, Plätzchen-Rezepte, Lieblings-Weihnachtsgeschichten, Fotos und Videos von Advents-Aktivitäten wie Hausmusik- oder Bastelabende. „Wir sind natürlich offen für weitere Ideen“, betont die BNW-Koordinatorin. Einsenden können die Autoren, Fotografen und Filmemacher ihre Beiträge an die E-Mail-Adresse buergernetzwerk@igersheim.de – das gilt auch für die Einsendungen zu den weiteren Projekten. Zu sehen und zu lesen sind sie dann allesamt auf www.igersheim-aktiv.de .

Wer seinen Frust über die corona-bedingten Einschränkungen auf positive Weise loswerden möchte, kann dies auch tun – mit einem Beitrag „gegen den Corona-Frust und November/Dezember-Blues“. Auch hier sind Texte, Fotos und Videos gefragt. Bedingung aber ist, dass „nicht das Negative, sondern das Positive, das trotz aller Einschränkungen ja auch vorhanden ist, beleuchtet wird“. Noch wird Stoff gesammelt, veröffentlicht werden die Beiträge auf der oben genannten Website.

Nichts geht verloren

Und was an Fotos aus Platzgründen nicht aufgenommen werden kann, „geht nicht verloren“, betont die Koordinatorin. Denn für die Ausstellung „Auf Schritt und Tritt: Igersheim!“ – sie ist ab 28. März 2021 geplant – freut sich das Medien-Team über Zusendungen zum Thema „jetzt draußen wandern, radeln, skaten und Kraft tranken in der Natur“. Diese Aktivitäten sind ja auch jetzt, zum Jahresende, möglich.

Deutlich wird, dass das Igersheimer BNW einiges auf den Weg gebracht hat. Doch nicht nur das, denn auch im Bürgerlädle ist Neues zu sehen. Zur Jahreszeit passend gibt es nämlich einen regelrechten Adventsmarkt, der das Angebot erheblich ausweitet. „Süßes, Trinkbares, Wärmendes, Spielzeug sowie allerlei Schönes und Nützliches“ sagt Andrea Friedrich vom Bürgerlädle-Team. Wie die Lebensmittel stammen auch die Adventsmarkt-Artikel vorwiegend von Produzenten beziehungsweise Direktvermarktern und Künstlern aus Igersheim und der Umgebung.

Und noch mehr gibt es zu berichten: So wurde (aus Spendengeldern finanziert) vom BNW ein Luftreiniger angeschafft, damit nach dem Lockdown der Betrieb im Bürgerlädle wieder „in vollem Umfang laufen kann“. Schließlich gibt es hier mehr als nur das Angebot der Postagentur und des Einkaufs von regionalen Lebensmitteln. Auch Gesprächskreise und, Gruppentreffen sowie das beliebte Weißwurst-Frühstück finden hier statt – soziale Aktivitäten also. Aktuell sind sie aber wegen der Pandemie nicht möglich. „Das Gerät reinigt die Luft, Aerosole und Viren werden herausgefiltert“, erläutert Ingrid Kaufmann-Kreußer.

Auch diese Investition macht deutlich, dass man beim Igersheimer BNW den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern die Herausforderung „Corona“ annimmt, dynamisch handelt und nach vorne schaut.

Profitieren davon können nicht nur die aktiv Beteiligten, sondern alle Igersheimer. Und vielleicht ist das dann auch ein Anstoß, selbst aktiv zu werden. Das BNW bietet dazu viele Möglichkeiten.

