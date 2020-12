Die Landwirtschaft hat ihm viel zu verdanken

Igersheim.Vor 70 Jahren, am 17. Dezember 1950, starb Ökonomierat Friedrich Zeiner. Das Lagerhaus in Bad Mergentheim ist ein Zeugnis seines Wirkens.

Im Alter von 35 Jahren übernahm Friedrich Zeiner als Pächter die Domäne Neuhaus hoch über dem Taubertal. 44 Jahre lang, von 1892 bis 1935, gestaltete er dort das landwirtschaftliche Unternehmen.

Seine Eltern waren beide Bauersleute in Mergelstetten bei Heidenheim. Nach der Konfirmation folgte die Schulentlassung und eine vorübergehende Arbeit am Bahnbau. Auf Drängen seines früheren Lehrers wurde er als Hospitant an der Gartenbauschule in Hohenheim zu einem sechswöchigen Kurs aufgenommen. Während der Wintermonate mietete er einen Webstuhl, um auf diese Weise etwas Geld zu verdienen. Im Frühjahr 1874 durfte er die Ackerbauschule in Ellwangen besuchen, und so wurde der Grundstein zu seinem Hauptberuf gelegt.

Wegen des Besuchs der Landwirtschaftsschule wurde die anschließende Militärdienstzeit auf zwei Jahre verkürzt. Am 1. Oktober 1879 trat er seine Stelle als Aufseher in Oerlingen bei Ulm an. Er wurde dank seiner guten Zeugnisse unter 30 Bewerbern ausgewählt. Nach zwei Jahren bekam er eine Verwalterstelle in Niederdorffelden in der Wetterau (Hessen). Nach diesem Jahr musste er zurück nach Hause, um seiner Mutter beim Hausbau behilflich zu sein. Danach folgte eine befristete Zeit als Verwalter in Steinheim und anschließend auf dem Fluertshäuser Hof. Dort wurde auf seine Veranlassung hin eine Dampfdreschgarnitur angeschafft. Es folgte ein weiterer Wechsel auf den größten Betrieb der Zuckerfabrik Heilbronn mit 36 Zugochsen, 18 Pferden und 40 Milchkühen. Dort führte er das Aufstellen der Garben ein, um das Getreide vor dem Auswachsen zu bewahren. Im Alter von 30 Jahren bekam er die Verwalterstelle in Grünwinkel bei Karlsruhe und dort verlobte sich mit seiner zukünftigen Frau, Bertha Weilbacher, die er am 18. Oktober 1887 in Bonfeld heiratete. Jedoch musste er dann auf eine Verwalterstelle bei Aschaffenburg wechseln.

Mit der Bewerbung an die Domänendirektion im Sommer 1891 begann das künftige Leben, das langjährige Arbeitsfeld und die endgültige Heimat auf Neuhaus.

Zunächst wohnte die junge Familie mit ihren Kindern zunächst in der Ochsengasse beim Landwirt Stocken in Bad Mergentheim. An Lichtmess (2. Februar 1892) wurde die Domäne übernommen.

Zeiner ließ breite Pflugbeete anlegen, außerdem erfolgte die Anlage des Beerengartens und des Kirschenstücks. Es wurden 500 Apfel- und Birnbäume gepflanzt. Ein großer Schritt wurde mit der Gründung der Saatzucht im Jahre 1905/06 getan. Im folgenden Jahr wurde ein Dampfdreschsatz beschafft und 1908 mit der Dinkelzüchtung erfolgreich der Original Zeiner Schlegeldinkel in das Zuchtregister des BDL aufgenommen. Es folgten Zeiners Frankengerste, Zeiners Strusi und Strusica, die Sommergerste Frankenperle und ab 1934 die „Kurz und Gut Erbse“, die zu einem Begriff wurden. Die beiden Söhne Karl und Walter traten in die Fußstapfen des Vaters und studierten in Hohenheim Landwirtschaft. Wegen der vielen Ehrenämter des Vaters wurde Karl im Betrieb benötigt. Zeiner war 30 Jahre lang Mitglied der Original Saatzuchtkommission des Bundes der Landwirte. 1896 wurde Zeiner in den Ausschuss des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Mergentheim gewählt und 1905 zum Vorsitzenden. Dieses Amt übte er bis zum Jahre 1933 aus. Dieses Amt erforderte viel Arbeit und Umsicht.

1909 gründete Friedrich Zeiner die Zuchtviehgenossenschaft. Er regte die Errichtung einer Jungviehweide an, dazu pachtete der Landwirtschaftliche Verein die Domäne Apfelhof. Zeiner gelang es, die Mitgliederzahl des Vereins von ursprünglich 1100 auf 1640 zu steigern. Dank seiner Initiative wurde auch das Lagerhaus und die Genossenschaft in Mergentheim auf der ehemaligen Zaisenmühle gegründet. Als gewählter und langjähriger Direktor der Genossenschaft schuf er Absatzwege für die Taubergerste. Er war auch der Motor des Landwirtschaftlichen Gaufestes im Jahre 1910. Für seine vielfältigen Verdienste wurden ihm 1911 der Titel Ökonomierat und 1916 das Wilhelmskreuz verliehen. Friedrich Zeiner bezog im Frühsommer 1935 ein neues Heim in Bad Mergentheim und Sohn Karl wurde selbstständiger Wirtschafter auf dem Hof. Die Tochter Elsa besuchte wie ihre Schwestern zunächst die Töchterschule St. Bernhard und heiratete später Rudolf Erpf aus Südwestafrika. Die Tochter Hedwig heiratete Karl Naeher, der zunächst auf Neuhaus tätig war. Tochter Paula interessierte sich besonders für die Saatzucht und war zwei Jahre bei ihrer Schwester in Südwestafrika.

Mit seiner Frau feierte Friedrich Zeiner 1937 die Goldene Hochzeit, und beide freuten sich an acht Enkelkindern. Am Pfingstmontag 1938 starb seine Frau Bertha. Friedrich Zeiners selbst verfasster Lebenslauf endet mit einem ergreifenden Dankeswort an seine Lebensgefährtin.

Friedrich Zeiner starb im Alter von 93 Jahren am 17. Dezember 1950. tze

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020