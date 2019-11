Die ganze Bandbreite des traditionellen und modernen Chorgesangs

Igersheim.Bald geht es zu Ende das Jubiläumsjahr „175 Jahre Sängerkranz Igersheim“. Als würdigen musikalischen Abschluss der Feierlichkeiten, laden deshalb der gemischte SK-Chor und der Projektchor „Singforfun“ zu einem abschließenden Chorkonzert ein. Unter dem Thema „Auf uns“ findet dieses am kommenden Sonntag, 10. November, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Igersheim statt. Der Eintritt ist frei. Durch das Programm führt Christa Szuba.

Unter Leitung von Michael Schlor (Gem. Chor) und Janina Zängle (Projektchor), werden die Zuhörer Ausschnitte aus dem großen Repertoire zu hören bekommen, das die ganze Bandbreite des traditionellen und modernen Chorgesanges umfasst. Ohne zu viel zu verraten, dürfen einige Interpreten, Arrangeure und Komponisten aus der internationalen Musikszene genannt werden, wie u.a. Peter Maffay, Hubert von Goisern, Marius Müller-Westernhagen, Daniel Gerard und Mozart.

