Der Billardtisch wartet schon auf erste Spieler

Igersheim.Ab 15. Juni gibt es im Bürgerhaus einen eingeschränkten Betrieb mit vorheriger Online-Anmeldung: Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes können nun auch Jugendhäuser wieder öffnen.

Auch wenn die aktuelle Verordnung und die damit verbundenen Hygieneregeln nur einen eingeschränkten Betrieb ermöglichen, sind die Mitarbeiter des Bürgerhauses sehr froh über diese Entscheidung. Mit ihren Angeboten wollen sie den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde etwas Abwechslung zum „Corona-Alltag“ bieten.

Stefan Rückert vom Team des Bürgerhauses in Igersheim meint dazu: „Auch während der Schließungszeit haben wir natürlich Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gehalten. Die persönliche Begegnung ist aber einfach unersetzlich. Deshalb freuen wir uns sehr, dass langsam wieder Leben ins Bürgerhaus zurückkehren kann.“

Während der Schließungszeit wurde das Bürgerhaus durch das hauseigene Team von Sperrmüll und sonstigem angesammelten Unrat befreit, um anschließend noch von den Reinigungskräften auf Hochglanz poliert zu werden. Außerdem steht nun neuerdings neben einem Tischkicker, einer Tischtennisplatte und den bekannten Konsolen auch ein Billardtisch bereit, der nur darauf wartet endlich bespielt zu werden. Im Haus sind also alle Vorbereitungen getroffen, um wieder Gäste begrüßen zu können.

Ein gewohnter Betrieb ist aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Hygienemaßnahmen allerdings noch nicht möglich. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht und sind sicher, dass wir ein Konzept mit vielen guten Angeboten entwickelt haben“, meint Marcel Raupp vom Bürgerhaus. So werden sich am Montag und Dienstag nach den Pfingstferien zunächst die Teilnehmer der Jungs-AG und der Mädchenwerkstatt treffen, die auch schon vorher Teil der Gruppen wa ren.

Wechselnde Angebote

Von Mittwoch bis Freitag gibt es dann Angebote für Kinder und Jugendliche, die mal „einfach so“ ins Bürgerhaus kommen möchten. Hier haben Sie die Möglichkeit an den Konsolen zu zocken, Billard, Kicker, Dart oder Tischtennis zu spielen oder an anderen wechselnden Wochen-Angeboten teilzunehmen. Wegen der aktuellen Regeln ist es jedoch nur möglich das Bürgerhaus zubesuchen, wenn man sich vorher für die Angebote verbindlich in einer Zweier-Gruppe angemeldet hat. Alle Informationen zu den jeweiligen Angeboten und die dazugehörige Anmeldung, sind auf der Homepage des Bürgerhauses (www.buergerhaus-igh.de) zu finden. Gäste, die ohne Anmeldung erscheinen, müssen wieder weggeschickt werden.

Auch die Vorbereitungen für das Sommerferienprogramm laufen auf Hochtouren. „Wir haben viele Ideen und sind sicher, dass wir auch unter erschwerten Bedingungen ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde anbieten können“, so Rebecca Rückert vom Team des Bürgerhauses. Für die ersten zwei Sommerferienwochen ist bereits ein Betreuungsangebot geplant, welches aktuell noch ausgearbeitet wird. Wie dieses im Detail aussehen wird, kann jedoch erst dann gesagt werden, wenn die entsprechenden Vorgaben des Landes hierfür vorhanden sind. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020