Bürgermeister wird Oberschaffner

Wenn zwei Jubiläen aufeinandertreffen, ist für gute Stimmung gesorgt. Die „Kalroben“ nutzten für die Machtübernahme das Motto Bahn – und verpassten dem Bürgermeister einen neuen Job.

Igersheim. Die „magische“ Zahl der Narren ist bekanntlich die Elf – die Kampagne beginnt deshalb auch jährlich am 11. November. Weil in der „Kalrobengemeinde“ heuer gleich zwei Jubiläen gefeiert werden können, packten die Narren die Gelegenheit beim Schopf. 150 Jahre Taubertalbahn, 55 Jahre Fastnachtsgesellschaft Igersheim „Kalrobia“ und – irgendwie auch zum Bahn-Jubiläum passend – der „neue“ Bahnhof. Das ist eine wahrhaft närrische Kombination.

Grundschüler mit dabei

Sitzungspräsident Michael Hopf durfte zum Start nicht nur die Kleinen von den Kindergärten St. Michael und St. Martin begrüßen, sondern auch die Grundschüler der Johann-Adam-Möhler-Schule sowie Bewohner des Hauses am Sonnenberg – und natürlich zahlreiche weitere närrisch Interessierte.

Pünktlich um 11.11 Uhr erschallte auch erstmals wieder der Schlachtruf „Kalrobia Helau“, und unter Trommelwirbel und Fanfarenklängen zogen die „Kalroben“ zusammen mit dem Historischen Deutschordens-Spielmannszug auf den Möhlerplatz – heiß ersehnt vom Publikum, den bereits am Rathaus-Eingang postierten „Kalroben“ und der Abordnung der „Lustigen Gesellen“, die mit ihrem Prinzen Alexander I. Hay den Nachbarn einen Besuch abstatteten.

Es sei schon ein „verrückter Montag“, sagte Hopf, und die Freude auf die Kampagne war ihm, seinen Elferräten sowie den „Kalroben“-Volk anzusehen. 55 Jahre gibt es die Igersheimer Fastnachter, und im Jubiläumsjahr haben sie sich viel vorgenommen.

Zum Start der Kampagne, dem Sturm aufs Rathaus und die närrische Machtübernahme, hatten sie sich etwas ganz besonderes ausgedacht. Monatelang wurde geschraubt, gesägt, gebohrt und gemalt – und so waren die flugs aufgestellten Stellwände mit dem Igersheimer „Haupbahnhof“ schon ein Zeichen dafür, dass das Bahn- sowie das Narrenjubiläum wohl einen Zusammenhang haben.

Gute Stimmung

Zunächst aber freute sich Hopf über die gute Stimmung, und als Stimmungsmacher verwies er dann auch auf den ersten Höhepunkt – die Vorstellung des Kinderprinzenpaares. Auch da gehen die „Kalroben“ neue Wege, denn mit Soley I. Vogel ist die „kleine“ Prinzessin eine Badestädterin. Pascal I. Dörr hingegen ist ein echtes Igersheimer Gewächs. Und zusammen sind sie einfach „kalrobisch“.

Den kleinen Tollitäten folgen die großen – auch da betreten die „Kalroben“ Neuland, stammen doch Prinz Ralph I. und Prinzessin Mandy I. aus dem Teilort Harthausen und hören auf den gemeinsamen Nachnamen Kemmer. Was die Prinzessin so interessant macht – sie stammt aus dem Speewald – und damit wäre gleich noch ein Jubiläum präsent, nämlich 30 Jahre Mauerfall, auch wenn der genau genommen am 9. und nicht am 11. November (1989) geschah.

Vollen Einsatz versprochen

Natürlich versprechen die Fastnachts-Majestäten dem närrischen Volk vollen Einsatz für eine mitreißende Kampagne, und dann kommt auch schon die aktuelle Idee auf die (Rathaus-)Bühne: Ja, richtig, da kommt die Bahn ins Spiel. Und damit wird auch das Rätsel gelöst, was es mit dem Hauptbahnhof Igersheim so auf sich hat. Bekanntlich fährt kein Zug ohne Lokführer, und den „Lukas“ macht „Ede“ G. Drescher.

Dem einen Waggon des „Kalroben-Express“ entsteigt dann Bürgermeister Frank Menikheim, der – wie üblich in Eile – gerade von einer Dienstreise kommend, seinem Arbeitsplatz zustrebt. Die Fahrt sei toll und schnell gewesen, bestätigt er dem „Kalroben“-Präsidenten Michael Hopf, der ihn darüber aufklärt, dass das Bürgermeister-Dasein vorerst ein Ende habe.

Der Rathaus-Schlüssel sei abzugeben, die Prinzenpaare warteten schon. Für die Dauer der Kampagne habe man dem Bürgermeister einen neuen Job besorgt – Frank Menikheim könne ganz unbesorgt die Macht abgeben, sein Broterwerb und damit die Ernährung der Familie sei gesichert. Der beurlaubte Bürgermeister werde jetzt nämlich Bahn-Oberschaffner.

Ausgestattet mit Uniformsakko, Mütze, Trillerpfeife und Schaffnerkelle tritt Frank Menikheim seinen Bahndienst an, und dazu passend – die Sache ist ja überaus erfreulich – regnen Süßigkeiten aufs närrische Volk herab. Gemeinsam stimmen dann der Sitzungs-Präsident, die „Kalroben“-Vorsitzende Susann Schäfer und der neue Oberschaffner ein eigens umgetextetes Lied an. Die Melodie ist zumindest den Älteren noch gut bekannt – „Mendocino“ war in den frühen 1970ern ein bekannter Schlager.

Neuer Zeitabschnitt

Für den Bürgermeister beginnt an diesem 11. November ein neuer Zeitabschnitt; immer am Igersheimer Hauptbahnhof startet er den „Kalroben-Taubertal-Express“. Lokführer Ede G.-Punkt lässt Dampf ab und das Zügle setzt sich in Bewegung. Erster Haltepunkt ist das „Kalroben“-Vereinsheim, wo die Igersheimer Narren mit ihren Gästen den Beginn der Jubiläums-Kampagne ausgelassen feiern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019