Bürgermeister bittet um Entmachtung

Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt – normalerweise – die Zeit der Narren mit dem Sturm aufs örtliche Rathaus. Doch in der Corona-Krise ist eben alles anders. . .

Igersheim. „Ich bestehe jetzt einfach auf meine jährliche Auszeit. Ich habe mich daran gewöhnt, vom 11.11. bis Aschermittwoch nichts zu schaffen und ich bin nicht die Spur bereit, das aufzugeben. Ich hab jetzt Feierabend“ – mit diesen energischen Worten übergab der Igersheimer Bürgermeister, Frank Menikheim, pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel an den Kalroben-Zeremonienmeister Carsten Wirth. Allerdings in diesem Jahr nicht live, sondern im Film, der um 11.11 Uhr auf Facebook online ging.

Einen Film gedreht

Aufgrund der Corona-Situation konnte das Spektakel der Rathausübernahme nicht, wie üblich, am Möhlerplatz („vor normalerweise 15 000 bis 20 000 Zuschauern“, so der Bürgermeister augenzwinkernd) stattfinden. Also haben sich die Vertreter der Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“ wieder einmal etwas Neues einfallen lassen und kurzerhand einen Film gedreht.

Nachrichtensprecher

Ehrenpräsident Henry Schäfer schlüpfte dabei gleich in mehrere Rollen als Nachrichtensprecher und rasender Reporter des Senders „Franggn agduell – Dähchlich leif“.

„Größte Reederei“

Gerd „Ede“ Drescher, der „Inhaber der größten Reederei Bad Mergentheims mit weit über 30 Kreuzfahrtschiffen“ (er verleiht Kanus und Tretboote) brachte den Rathausschlüssel per Kajak ans andere Tauberufer, wo er an das neu gekürte (Spaß-)Prinzenpaar Hugo, der I. aus dem Osternest (Hugo Michler) und Edda, die I. von den Igersweiner Bergen (Gerd Drescher) überreicht wurde.

Komödie

Somit wurden alle Abstandsregeln eingehalten und mit einem dreifachen „Kalrobia Helau“ der Hästräger (Kalroben) auf der Tauberbrücke endete eine gefilmte Komödie als Auftakt zu einer Kampagne, die es so noch nicht gegeben hat. fgk/hs

