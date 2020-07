Beim Duft der frischen Brote „ratschen“

Igersheim.Schon vor Jahrhunderten stellte das Backhaus einen wichtigen Teil einer Dorfgemeinschaft dar. Am Backtag in Igersheim geht es heute noch natürlich in erster Linie um das selbst gebackene, frische Brot. Aber es gilt auch die Atmosphäre an den Backtagen zu genießen, es ist eben auch ein bisschen Abschalten vom Alltag.

Tradition wird fortgeführt

Sich treffen, miteinander ratschen, die besten Rezepte austauschen und das alles unter dem Duft des Brotes – Diese Tradition wird in Igersheim durch den Heimatverein fort geführt.

Wer selbst gebackenes Brot direkt aus dem mit Holz befeuerten Ofen liebt, kann teilnehmen. Alle Interessierten können mit ihrem Brotteig einfach vorbeikommen. Jeden ersten Samstag im Monat wird der historische Ofen neben der Kirche angefeuert, um gemeinsam Brote zu backen.

Zum Abschluss Kuchen

Der nächste Backtag, für alle Back-Begeisterten in der Region, findet am Samstag, 1. August statt. Gegen 13 Uhr hat der Ofen die richtige Temperatur und die Brote werden eingeschoben, anschließend kann noch Kuchen gebacken werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020