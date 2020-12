Außergewöhnliche Orte der Begegnung

Not macht erfinderisch – auch in Zeiten von Corona. Im Seniorenzentrum „Schönblick“ in Igersheim gibt’s ab sofort eine außergewöhnliche – und etwas andere – Form der Familienzusammenführung.

Igersheim. Marie-Christin und Georg Susset liegt es sehr am Herzen, dass sich die Bewohner der Einrichtung wohlfühlen – das ganze Jahr über. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei es umso

...