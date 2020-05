Aushängeschild des 1. FC Igersheim

Igersheim.Mit Wilfried Hack ist nach schwerer Krankheit kurz vor seinem 82. Geburtstag eines der sportlichen Aushängeschilder der Leichtathletikabteilung des 1. FC Igersheim gestorben.

Hack erblickte am 15. Juni 1938 in Kaiserslautern im Krankenhaus das Licht der Welt, aufgewachsen ist er in Waldfischbach, wo er auch seine Frau Roswitha kennengelernt hatte.

Früh Geld verdient

Der Verstorbene hatte das Fachabitur erlangt und musste nach der Schule Geldverdienen, aus diesem Grund studierte er nicht. Deswegen hat er dann gleich in einer Schuhfabrik gearbeitet. Gern hat er sich mit Meteorologie befasst. Und so führte ihn sein weiterer Berufsweg zur Bundeswehr, wo er im Wetterdienst gearbeitet hat. Über diesen Weg Bundeswehr kam er nach Holland. In Brunssum/Holland hat er vier Jahre bei der Nato im Wetterdienst bis 1984 gearbeitet.

Im selben Jahr kam Wilfried Hack zu den Heeresfliegern nach Niederstetten, hat auch dort in der Wetterstation bis zu seiner Pensionierung gearbeitet und war für Wetter/Wettervorhersagen für die Flieger zuständig.

Neben dem Sport beschäftigte er sich sehr gern mit Holz. Hier ging seine Leidenschaft so weit, dass er sich einen Teil seiner Möbel selbst herstellte. Doch seine große Liebe galt dem Sport.

Wilfried Hack hat in seiner Jugend in Waldfischbach-Burgalben Handball gespielt und auch bereits Leichtathletik gemacht. Dann erfolgte der Umzug nach Bad Sobernheim, wo er bis 1980 dem Handballsport treu blieb, ebenso in den Niederlanden, wo er am Schluss mit seinem Sohn Michael in der ersten Mannschaft aktiv war.

Zunächst beim TV aktiv

Nach dem Umzug 1984 nach Igersheim schloss sich Hack zunächst der Handballabteilung des TV Bad Mergentheim an. Umzug nach Igersheim mit den dortigen sportlich bekannten Themen. Sein Sohn Steffen begann zu dieser Zeit mit Leichtathletik – Mittelstrecke und Speerwurf. Der Vater übernahm das Speerwurftraining und fing selbst wieder mit Leichtathletik an, um dauerhaft dabei zu bleiben. Er stellte für sich seine Trainingspläne auf und seine Leistungen wurden immer stärker.

Zwischen 2000 und 2010 hatte Wilfried Hack seine erfolgreichsten Jahre und feierte 2004 mit dem Gewinn des Titels im Diskus bei den Hallenweltmeisterschaften in Sindelfingen den größten Erfolg seiner sportlichen Laufbahn. In den Jahren 2006, 2008 und 2009 errang Wilfried Hack noch jeweils dreimal Silber und einmal Bronze bei internationalen Meisterschaften.

Wechsel zum 1. FC Igersheim

2007 wechselte er zum 1. FC Igersheim. Als Aktiver, Trainer und Kampfrichter war er bis 2018 im Einsatz. Hier schätzten Athleten und Trainerkollegen besonders seine ruhige Art, mit der er sein enormes Fachwissen weitergab. Auch seine Erfahrung, seine Erlebnisse und sein Wissen aus den vielen internationalen Wettkämpfen gab er gerne weiter. Bei Wettkämpfen gab er auch immer wieder seinen Mitstreitern Tipps und Anregungen. Dies und sein überaus ruhiges Auftreten wurde von allen sehr geschätzt.

Sein Humor, sein ruhiges, sachliches Auftreten und sein umfangreiches Wissen werden allen im Verein fehlen. Wilfried Hack war bei allen Wettkämpfen gerngesehen. Er hatte ein hohes Ansehen bei Veranstaltern und Teilnehmern. ktm

