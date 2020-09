Aus an vielen Stellen schon beschlossen

Das Bild stammt aus besseren Zeiten und entstand auf der Igersheimer Prunksitzung – vor der Corona-Krise. Für die Kampagne 2020/2021 sind in Igersheim bereits alle Live-Veranstaltungen abgesagt, in Bad Mergentheim die meisten. In Laudenbach stehen nächste Woche wichtige Entscheidungen an.