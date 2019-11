Auf die Stille fokussieren

Igersheim.„Hüte die Stille, und die Stille wird dich behüten“ – so lautet der Titel eines Vortrags der Volkshochschule Igersheim mit der Referentin Christine Krokauer am heutigen Montag um 19.30 Uhr in der Alten Grundschule, Schulstraße 4 in Igersheim.

Stille – alle sehnen sich danach, doch ist es dann einmal wirklich still, bricht Panik aus. Alle drei Sekunden bietet das Gehirn einen neuen Impuls an, dem der Mensch gern folgt. Wie gelingt es, stille Momente in den Tag einzubauen?

Nur in der Stille hört man den Ton des Herzens, kann man herausfinden, wer man ist und was der Lebensplan bereithält. Ein Abend, auf die Stille fokussiert und mit Übungen zum Mitmachen. Die Kursgebühr wird am Vortragsabend bar kassiert. vhs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019